Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số nhà 17 TT Cục CSKT, Ngõ 34 phố Nghĩa Đô, phường Xuân La, quận Tây Hồ, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tổng hợp và nhập số liệu từ các chứng từ phát sinh trong hoạt động bán hàng vào sổ sách và phần mềm kế toán để quản lý hoạt động bán hàng.
Thống kê số liệu bán hàng trong ngày để báo cáo kế toán trưởng, giám đốc
Giám sát, đối chiếu số liệu bán hàng, xuất/tồn.
Giám sát và đối chiếu các khoản phải thu, công nợ của khách hàng.
Lập và theo dõi hợp đồng bán hàng (có mẫu sẵn), biên bản thoản thuận, biên bản thanh lý, phiếu thu, phiếu chi...

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán
Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng
Có kinh nghiệm tối thiếu từ 6 tháng tại vị trí tương đương
Chăm chỉ và nghiêm túc với công việc; không ngại học hỏi kiến thức mới;
Năng động, nhiệt tình, khả năng giao tiếp tốt;

Tại CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: từ 9.000.000 - 15.000.000 (VNĐ) - được thỏa thuận theo năng lực, có chính sách tăng lương hàng năm;
Thưởng quý, thưởng cuối năm, thưởng Lễ - Tết;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN;
Du lịch hàng năm, tiệc mừng, tiệc kỉ niệm Lễ và ngày đặc biệt...;
Đào tạo kiến thức nghiệp vụ theo ngành nghề kinh doanh của Công ty;
Môi trường làm việc linh hoạt;
Nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác theo Chính sách hiện hành của Công ty.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 tòa N02T3, Quang Minh Tower, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

