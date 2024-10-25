Tuyển Nhân Viên Kế Toán Kho thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 35, ngõ 2 Giảng Võ, Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Quản lý lượng xuất nhập tồn, hàng hóa trong kho Đóng gói hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng Sắp xếp quản lý hàng hóa trong kho Kiểm tra, kiểm kê, báo cáo số lượng hàng hóa trong kho Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa định kỳ Thực hiện dán tem hàng theo quy định công ty sau khi nhập kho hàng hóa Sắp xếp, phân loại và bảo quản hàng hóa trong kho có hệ thống và dễ tìm kiếm Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản Lý yêu cầu Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30, nghỉ linh hoạt 1 ngày trong tuần
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ: Sức khỏe tốt tuổi từ 20 đến 35 tuổi, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên. Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn từ đầu Cẩn thận, trung thực, nguyên tắc, trách nhiệm
Tại Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6 - 9 triệu trở lên tuỳ năng lực Luôn có cơ hội thăng tiến trong công việc nghề nghiệp Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc Thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu Công việc ổn định và lâu dài. Được đi du lịch hàng năm cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge

Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 ngõ 2 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

