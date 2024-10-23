Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 liền kề 12 KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện Nhập/ xuất kho - Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các khoản mục chi phí và vụ việc công trình. - Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày. -Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo quy định. - Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán hàng. - Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn. - Kiểm soát nhập xuất tồn kho. - Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. - Trực tiếp tham gia kiểm kê đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận. - Tham gia công tác kiểm kê định kỳ ( hoặc đột xuất). - Chịu trách nhiệm biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất

- Hỗ trợ đóng hàng và thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ và Thủ kho

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán,

- Nhanh nhẹn, vui vẻ, hòa đồng, trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao, tôn trọng ý kiến của cấp trên.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 7.000.000 - 9.000.000 VND + KPI hàng tháng

- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, hòa đồng, thân thiện.

- Được đào tạo đầy đủ các kỹ năng phục cụ cho công việc.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của Pháp luật (Nghỉ lễ, Tết, tham gia BHYT, BHXH, BHTN)

- Chế độ nghỉ mát, teambuilding theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

