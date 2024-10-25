Tuyển Nhân Viên Kế Toán Kho thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Aligro số 31 Nguyễn Hoàng, P Mỹ Đình 2, Q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội., Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Kiểm tra các chứng từ khi có yêu cầu nhập, xuất hàng theo đúng quy định. Thực hiện nhập và xuất hàng hóa khi có yêu cầu. Ghi và lưu trữ phiếu nhập, phiếu xuất kho. Nhận các chứng từ giao hàng, xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định. Theo dõi hàng hóa xuất, nhập và tồn kho hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu. Nhận đơn hàng từ các kênh và xuất kho cho khách hàng Hạch toán nhập, xuất hàng vào phần mềm kế toán Quyết toán đơn hàng khi đã thực hiện xong Các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán hoặc ngành liên quan. Trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại Công ty CỔ phần Aligro Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ 8h -17h, từ thứ 2 – thứ 7 ( nghỉ chủ nhật) và nghỉ lễ tết theo quy định. Môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao Được đào tạo các kỹ năng liên quan. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật theo quy chế của công ty Team buildinh, party thường xuyên,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CỔ phần Aligro

