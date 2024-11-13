Tuyển Kế toán Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát

Kế toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô 31B, khu B, đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Theo dõi, quản lý nhập, xuất, tồn kho vật tư và kho thành phẩm
- Theo dõi số lượng sản xuất, bán thành phẩm và hàng lỗi
- Theo dõi số lượng hàng hóa ở bộ phận đóng gói
- Theo dõi, tính năng suất, tính difot
- Kiểm kê định kỳ
- Hỗ trợ công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Có tối thiểu 1 năm kình nghiệm làm việc
- Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, chịu được áp lực trong công việc
- Có tinh thần cầu tiến và sáng tạo trong công việc
- Làm việc tại: Lô 31B, khu B, đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 9 - 10 triệu
- Phụ cấp: 2 bữa ăn, Chuyên cần 300k/tháng, Nhà trọ 300k/tháng, Thâm niên 500k/năm
- Được thưởng lương tháng 13, nghỉ Lễ, Tết, đảm bảo đúng theo quy định của Cty.
- Được hưởng đầy đủ chế độ Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp đúng theo quy định của pháp luật
- Được chăm sóc sức khỏe định kỳ, cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động
- Được tham gia tổ chức Công Đoàn, được sinh hoạt vui chơi giải trí, trong môi trường thân thiện và lành mạnh
- Ngoài ra còn được tham gia chuyến du lịch hàng năm do Công Đoàn cùng Ban Giám Đốc Cty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát

Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 31B, Khu B, đường D4, KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, T:PHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

