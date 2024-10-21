Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH LONG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH LONG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH LONG THỊNH

Xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH LONG THỊNH

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Theo dõi, quản lý công nợ.
- Theo dõi các khoản chi phí.
- Hách toán lên phần mềm Misa
- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6 (8h00-17h00)
Thứ 7 (8h00-16h00)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên,
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Tương đương.
- Biết sử dụng phần mềm Misa.
- Có khả năng giao tiếp tốt.
- Chịu áp lực tốt, tác phong chuyên nghiệp cẩn thận, có khả năng tư duy quản trị tốt.
- Thành thạo tin học văn phòng và xử lý công việc nhanh nhẹn
- Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, tự tin

Tại CÔNG TY TNHH LONG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty.
Lương tháng 13 - Lương thưởng lễ, Tết - Chế độ BHXH theo quy định - Được cấp máy tính làm việc - Xét nâng lương hàng năm - Phép năm - Thưởng thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LONG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LONG THỊNH

CÔNG TY TNHH LONG THỊNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 106/2 ĐƯỜNG 79 P. PHƯỚC LONG B, TP THỦ ĐỨC, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

