Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH LONG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH LONG THỊNH
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Theo dõi, quản lý công nợ.
- Theo dõi các khoản chi phí.
- Hách toán lên phần mềm Misa
- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6 (8h00-17h00)
Thứ 7 (8h00-16h00)
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên,
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Tương đương.
- Biết sử dụng phần mềm Misa.
- Có khả năng giao tiếp tốt.
- Chịu áp lực tốt, tác phong chuyên nghiệp cẩn thận, có khả năng tư duy quản trị tốt.
- Thành thạo tin học văn phòng và xử lý công việc nhanh nhẹn
- Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, tự tin
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Tương đương.
- Biết sử dụng phần mềm Misa.
- Có khả năng giao tiếp tốt.
- Chịu áp lực tốt, tác phong chuyên nghiệp cẩn thận, có khả năng tư duy quản trị tốt.
- Thành thạo tin học văn phòng và xử lý công việc nhanh nhẹn
- Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, tự tin
Tại CÔNG TY TNHH LONG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty.
Lương tháng 13 - Lương thưởng lễ, Tết - Chế độ BHXH theo quy định - Được cấp máy tính làm việc - Xét nâng lương hàng năm - Phép năm - Thưởng thâm niên
Lương tháng 13 - Lương thưởng lễ, Tết - Chế độ BHXH theo quy định - Được cấp máy tính làm việc - Xét nâng lương hàng năm - Phép năm - Thưởng thâm niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LONG THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI