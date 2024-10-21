Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH LONG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

- Theo dõi, quản lý công nợ.

- Theo dõi các khoản chi phí.

- Hách toán lên phần mềm Misa

- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 6 (8h00-17h00)

Thứ 7 (8h00-16h00)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên,

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Tương đương.

- Biết sử dụng phần mềm Misa.

- Có khả năng giao tiếp tốt.

- Chịu áp lực tốt, tác phong chuyên nghiệp cẩn thận, có khả năng tư duy quản trị tốt.

- Thành thạo tin học văn phòng và xử lý công việc nhanh nhẹn

- Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, tự tin

Tại CÔNG TY TNHH LONG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty.

Lương tháng 13 - Lương thưởng lễ, Tết - Chế độ BHXH theo quy định - Được cấp máy tính làm việc - Xét nâng lương hàng năm - Phép năm - Thưởng thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LONG THỊNH

