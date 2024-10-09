Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH SX-TM-DV SUMO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY TNHH SX-TM-DV SUMO
- Hồ Chí Minh: 18
- 20
- 22 Lê Lăng, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 13 - 14 Triệu
1. Thu chi hàng ngày
2. Thủ quỹ Công ty
3. Tính lương, chi lương các bộ phận, các công ty thành viên
4. Báo cáo tổng hợp: thu chi, doanh số....
5. Phối hợp team Đại lý phụ trách: lên đơn hàng, tính doanh số đại lý, tính lương nhân viên
6. Làm việc với ngân hàng: nộp hồ sơ pháp lý, nộp tiền mặt, nộp UNC,...
7. Theo dõi báo cáo công nợ hàng tháng
8. Làm BHXH, công đoàn
9. Hồ sơ pháp lý (khi có phát sinh) làm theo hướng dẫn của Giám đốc
10. Và các công việc khác liên quan theo chỉ đạo của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tương đương 3-5 năm
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán hệ Trung Cấp, Cao Đẳng trở lên.
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán.
Trung thực, chịu khó, cẩn thận, teamwork tốt, nắm bắt công việc nhanh và sẵn sàng hỗ trợ bộ phận khác khi cần.
Tại CÔNG TY TNHH SX-TM-DV SUMO Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia tất cả các bảo hiểm (BHXH, BHYT,BHTN ...) theo quy định
- Tham gia các hoạt động của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX-TM-DV SUMO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
