Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 53 HÀ THỊ ĐÁT, PHƯỜNG TÂN SƠN NHÌ, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Xử lý công nợ khách hàng
- Xử lý công nợ nhà cung cấp
- Thu hồi công nợ
- Lưu trữ dữ liệu, sổ sách minh bạch rõ ràng
- Cân đối, định dạng chi phí
- Tính lương
- Làm hồ sơ bảo hiểm...
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Có kinh nghiệm kế toán nội bộ trên 3 năm
- Độ tuổi từ 25-35
- Có khả năng xử lý tình huống tốt
- Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, chịu khó
LƯU Ý: ỨNG VIÊN KHI ĐI PHỎNG VẤN VUI LÒNG MANG THEO HỒ SƠ XIN VIỆC ĐÃ ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀ CCCD PHOTO (KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG)
- Có kinh nghiệm kế toán nội bộ trên 3 năm
- Độ tuổi từ 25-35
- Có khả năng xử lý tình huống tốt
- Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, chịu khó
LƯU Ý: ỨNG VIÊN KHI ĐI PHỎNG VẤN VUI LÒNG MANG THEO HỒ SƠ XIN VIỆC ĐÃ ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀ CCCD PHOTO (KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG)
Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: từ 8 đến 10 triệu
- Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo qui định
- Môi trường chuyên nghiệp, vui vẻ
- Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo qui định
- Môi trường chuyên nghiệp, vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI