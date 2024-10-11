Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 53 HÀ THỊ ĐÁT, PHƯỜNG TÂN SƠN NHÌ, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xử lý công nợ khách hàng

- Xử lý công nợ nhà cung cấp

- Thu hồi công nợ

- Lưu trữ dữ liệu, sổ sách minh bạch rõ ràng

- Cân đối, định dạng chi phí

- Tính lương

- Làm hồ sơ bảo hiểm...

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Có kinh nghiệm kế toán nội bộ trên 3 năm

- Độ tuổi từ 25-35

- Có khả năng xử lý tình huống tốt

- Trung thực, trách nhiệm, cẩn thận, chịu khó

LƯU Ý: ỨNG VIÊN KHI ĐI PHỎNG VẤN VUI LÒNG MANG THEO HỒ SƠ XIN VIỆC ĐÃ ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN VÀ CCCD PHOTO (KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG)

Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: từ 8 đến 10 triệu

- Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo qui định

- Môi trường chuyên nghiệp, vui vẻ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ THÁI HOÀNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin