Tuyển Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Theo dõi và kiểm tra các chứng từ, hóa đơn đều hợp lệ và chính xác
- Phối hợp với bộ phận kinh doanh thực hiện công việc được giao
- Luân chuyển các giấy tờ theo đúng trình tự được đề ra
- Hạch toán các chứng từ, hóa đơn nội bộ
- Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp
- Lập báo cáo
- Nếu có các yêu cầu đột xuất, kế toán nội bộ cần phải lập các báo cáo đột xuất theo tuần, tháng hoặc quý
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán
- Không giới hạn độ tuổi
- Kĩ Năng:
+ Vi tính Văn Phòng
+ Có Kĩ Năng Tổ Chức, Lên kế hoạch, báo cáo
+ Biết sử dụng phần mềm Misa Amis
+ Rành nghiệp vụ Kế toán (có nghiệp vụ Thuế là một lợi thế)
- Kinh Nghiệm :
+ Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí Kế toán
+ Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở các công ty Dược
- Phẩm Chất cá nhân:
+ Trung thực, nhanh nhẹn
+ Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực (Không giới hạn) Được đóng BHXH theo quy định (sau 2 tháng thử việc) Nghỉ lễ tết theo quy định, được hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty như: sinh nhật, ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, thưởng lễ tết,... Môi trường trẻ, năng động, đồng nghiệp thân thiện, Sếp tâm lý Được đào tạo, bồi dưỡng và có nhiều cơ hội phát triển Được trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị làm việc Môi trường làm việc thân thiện, dân chủ, năng động, sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
