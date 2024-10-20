Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hằng Quỳnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hằng Quỳnh
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hằng Quỳnh

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hằng Quỳnh

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 16, đường 1 F361 Tập thể An Dương, phường Yên Phụ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Kiểm soát, đối chiếu công nợ với NCC, lập phiếu chi khi có đề nghị thanh toán từ các bộ phận.
- Xuất hóa đơn, theo dõi và đối chiếu công nợ với khách hàng, đảm bảo công nợ được xử lý và thu hồi đúng kỳ hạn.
- Thực hiện lập hồ sơ, chuẩn bị chứng từ theo yêu cầu liên quan đến các hoạt động với ngân hàng.
- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: ngân hàng, hóa đơn, ... lên phần mềm (ERP).
- Đối chiếu, kiểm soát chênh lệch số liệu tồn kho.
- Kiểm tra, tập hợp, lưu trữ chứng từ phát sinh để hạch toán và theo dõi.
- Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc khi phát sinh.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc chuyên ngành có liên quan.
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán nội bộ.
- Sử dụng thành thạo công cụ office, đặc biệt là excel.
- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao và tỉ mỉ trong công việc.
- Sử dụng phần mềm kế toán ưu tiên ứng viên đã từng dùng phần mềm Odoo.
- Ưu tiên sinh năm 1983 đến 1998.

Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hằng Quỳnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9 -12 Triệu. Thỏa thuận trực tiếp trong quá trình phỏng vấn
Thu nhập từ 9 -12 Triệu
- Thưởng doanh số, thưởng KPI, thưởng lương tháng 13.
- Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty.
- Nghỉ các ngày lễ khác hưởng nguyên lương theo quy định của Nhà nước.
- Được tham gia BHXH, BHYT, các hoạt động du lịch cùng công ty ... và các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hằng Quỳnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hằng Quỳnh

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Hằng Quỳnh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 16 đường 1, KTT F361, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

