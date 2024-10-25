Tuyển Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 16, đường 1 F361 Tập thể An Dương, phường Yên Phụ, Tây Hồ

- Kiểm soát, đối chiếu công nợ với NCC, lập phiếu chi khi có đề nghị thanh toán từ các bộ phận.

- Xuất hóa đơn, theo dõi và đối chiếu công nợ với khách hàng, đảm bảo công nợ được xử lý và thu hồi đúng kỳ hạn.

- Thực hiện lập hồ sơ, chuẩn bị chứng từ theo yêu cầu liên quan đến các hoạt động với ngân hàng.

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: ngân hàng, hóa đơn, ... lên phần mềm (ERP).

- Đối chiếu, kiểm soát chênh lệch số liệu tồn kho.

- Kiểm tra, tập hợp, lưu trữ chứng từ phát sinh để hạch toán và theo dõi.

- Các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc khi phát sinh.

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc chuyên ngành có liên quan.

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán nội bộ.

- Sử dụng thành thạo công cụ office, đặc biệt là excel.

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao và tỉ mỉ trong công việc.

- Sử dụng phần mềm kế toán ưu tiên ứng viên đã từng dùng phần mềm Odoo.

- Ưu tiên sinh năm 1983 đến 1998.

- Thu nhập từ 9 -12 Triệu. Thỏa thuận trực tiếp trong quá trình phỏng vấn

- Thưởng doanh số, thưởng KPI, thưởng lương tháng 13.

- Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty.

- Nghỉ các ngày lễ khác hưởng nguyên lương theo quy định của Nhà nước.

- Được tham gia BHXH, BHYT, các hoạt động du lịch cùng công ty ... và các chế độ phúc lợi khác

