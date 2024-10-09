Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Tập trung vào kỹ năng kế toán hành chính, quản lý hồ sơ hợp đồng khách hàng, hoặc xử lý các hồ sơ thầu đơn giản

a. Cập nhật, bám sát dịch vụ của sales, triển khai hợp đồng với khách hàng: đảm bảo hoàn thành 100% báo giá nhận được trong ngày.

a.

- Hàng ngày yêu cầu sales gửi check list khách chốt dịch vụ

- Nhận báo giá từ sales (check list/đơn giá... thanh toán) , liên hệ khách hàng làm hợp đồng bán theo quy đinh của Công ty, tạo mã hợp đồng cho dịch vụ.

b. Kiểm soát chi phí:

- Căn cứ chi phí dự toán của điều hành kiểm tra, kiểm soát chi phí hợp lý cả về giá trị và số lượng,

- Khớp với các khoản thu => hạch toán các đề xuất đặt cọc, tạm ứng, thanh toán theo đúng mã đoàn.

- Bám sát tiến trình thanh toán cho nhà cung cấp và đốc thúc đề xuất

c. Kiểm soát doanh thu, công nợ:

- Liên hệ khách hàng hoàn thiện biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng, xuất hóa đơn cho khách hàng để nhanh chóng tất toán hợp đồng, thu hồi hợp đồng, thanh lý đã ký với khách hàng.

- Theo dõi công nợ phải thu, đảm bảo số liệu công nợ phải thu an toàn và chính xác.

- Theo dõi doanh số của các sales nhằm thúc đẩy sales thực hiện theo đúng tiến độ doanh thu đã cam kết.

- Quản lý và thúc đẩy khách hàng về thời hạn công nợ. (theo dõi nợ đến hạn, nợ quá hạn)

- Thực hiện các công việc khác do ban lãnh đạo yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng ,đại học chuyên ngành kế toán Có 3 năm kinh nghiệm trong công tác tài chính kế toán về doanh thu - công nợ - hợp đồng Yêu cầu ứng viên sử dụng thành thạo phần mềm Misa Chăm chỉ, chịu được áp lực cao, không ngại làm thêm giờ Có khả năng soạn thảo văn bản.

Tốt nghiệp cao đẳng ,đại học chuyên ngành kế toán

Có 3 năm kinh nghiệm trong công tác tài chính kế toán về doanh thu - công nợ - hợp đồng

Yêu cầu ứng viên sử dụng thành thạo phần mềm Misa

Chăm chỉ, chịu được áp lực cao, không ngại làm thêm giờ

Có khả năng soạn thảo văn bản.

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 - 13 triệu. Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 Thưởng các ngày Lễ, Tết theo cơ chế chung BHYT, BHXH và các quyền lợi cơ bản khác của người lao động. Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao. Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.

Mức lương: 9 - 13 triệu.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Thưởng các ngày Lễ, Tết theo cơ chế chung

BHYT, BHXH và các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.

Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

