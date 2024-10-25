Tuyển Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 07 Đặng Dung, P. Tân Định, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Dự thu & Dự chi: 1. Văn phòng: • Lập dự chi các khoản Chi phí Văn phòng • Cập nhật và theo dõi Chi phí Văn phòng hàng tháng

2. Tour: • Tổng dự chi: Công nợ, Nợ quyết toán Tour, Tạm ứng Tour. • Cập nhật và theo dõi Công nợ phải TRẢ • Tổng dự thu: từ các Invoices / Hợp đồng • Cập nhật và theo dõi Công nợ phải THU

+ Nhập liệu và lưu trữ Chứng từ: 1. Nhập liệu • Nhập Hóa đơn đầu vào, Hóa đơn đầu ra • Nhập chi tiết Sao kê Sổ phụ Ngân hàng của Công ty 2. Lưu chứng từ • Hóa đơn đầu ra (gốc) + Hợp đồng Tour (hoặc báo giá + Hợp đồng nguyên tắc) • Hóa đơn đầu vào và Chi phí văn phòng Công việc cụ thể sẽ được hướng dẫn trực tiếp sau khi nhận việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành liên quan.

+ Có Kinh nghiệm vị trí Kế toán Nội bộ.

+ Có Kiến thức tốt về các Quy định Kế toán hiện hành.

+ Tỉ mỉ, nhạy bén, nghiêm túc, trung thực.

+ Tính thần trách nhiệm và chủ động trong Công việc.

+ Có Laptop cá nhân.

+ Sử dụng thành thạo Phần mềm Kế toán Misa và Microsoft Office (Word, Excel...).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

+ Môi trường làm việc rèn luyện tính Chuyên nghiệp trong Công việc.

+ Nơi tạo Cơ hội cho Nhân viên phát triển Bản thân Giỏi hơn, Giàu hơn, Hạnh phúc hơn.

+ Văn phòng được trang bị đầy đủ Điều kiện làm việc.

+ Cơ hội Huấn luyện:

Được Đào tạo nâng cao Chuyên môn. Được tham gia các lớp Huấn luyện về Kỹ năng hiện đại hàng tháng, hàng quý

+ Phúc lợi:

Được hưởng 01 ngày Phép vào tháng Sinh nhật. Trợ cấp Ăn trưa, trợ cấp chi phí 4G / 5G. Sinh Trắc học Vân tay (miễn phí 100% với nhân viên gắn bó > 1 năm). Thưởng lương Tháng 13 Miễn phí tham gia các Khoá học Tiếng Anh và Phát triển Bản thân được Tổ chức tại Công ty, miễn phí tham gia các CLB. Các chế độ khác theo Quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WISE ASIA

