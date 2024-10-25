Tuyển Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ thu nhập Tới 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Đến 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 98B Lê Quang Định Phường 14, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 13 Triệu

-Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ,các khoản trả trước.

- Cập nhật số liệu hàng ngày từ phần mềm bán hàng qua phần mềm Misa. Kiểm tra, đối chiếu số liệu hàng ngày

- Cập nhật tài khoản ngân hàng, Hạch toán thu/ chi hàng ngày, Đối chiếu công nợ.

- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn. Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ.Thực hiện các bút toán kết chuyển công nợ,chi phí.

- Xuất hóa đơn.

- Theo dõi, kê khai nộp thuế cho chủ nhà cho thuê văn phòng, thuế khoán cửa hàng.

- Đăng ký BHXH,BHYT,BHTN cho nhân viên, soạn thảo hợp đồng lao động.

- Báo cáo quỹ, tài khoản ngân hàng hàng ngày.

- Các nghiệp vụ kế toán khác và theo phân công của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương Đến 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán kiểm toán hoặc tài chính. - Ít nhất 2 năm kinh nghiệm. - Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Excel. - Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức .

- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm.

Tại Công ty TNHH Profit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Từ 11.000.000 - 13.000.000 - Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước, và các quyền lợi khác theo quy định công ty. - Chế độ nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước - Chế độ sinh nhật, chế độ cho nhân viên sử dụng dịch vụ sản phẩm của công ty. - Lương tháng 13 - THỜI GIAN LÀM VIỆC : Giờ hành chính từ thứ 2 - Thứ 7 ( CN nghỉ)

- Mức lương : Từ 11.000.000 - 13.000.000

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Profit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin