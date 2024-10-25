Tuyển Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ thu nhập Tới 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Profit
- Hồ Chí Minh: 98B Lê Quang Định Phường 14, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 13 Triệu
-Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ,các khoản trả trước.
- Cập nhật số liệu hàng ngày từ phần mềm bán hàng qua phần mềm Misa. Kiểm tra, đối chiếu số liệu hàng ngày
- Cập nhật tài khoản ngân hàng, Hạch toán thu/ chi hàng ngày, Đối chiếu công nợ.
- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn. Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ.Thực hiện các bút toán kết chuyển công nợ,chi phí.
- Xuất hóa đơn.
- Theo dõi, kê khai nộp thuế cho chủ nhà cho thuê văn phòng, thuế khoán cửa hàng.
- Đăng ký BHXH,BHYT,BHTN cho nhân viên, soạn thảo hợp đồng lao động.
- Báo cáo quỹ, tài khoản ngân hàng hàng ngày.
- Các nghiệp vụ kế toán khác và theo phân công của quản lý cấp trên.
Với Mức Lương Đến 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm.
Tại Công ty TNHH Profit Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương : Từ 11.000.000 - 13.000.000
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Profit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI