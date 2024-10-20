Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23D - A10, KDT Nam Trung Yên, Yên Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Lập ủy nhiệm chi và nhập sổ phụ ngân hàng; giao dịch, làm việc với ngân hàng các nghiệp vụ liên quan. Theo dõi công nợ phải trả; kiểm tra và xác nhận hồ sơ thanh toán của các bộ phận. Lập hồ sơ bảo lãnh. Theo dõi, rà soát quỹ tiền mặt. Kiểm tra, kiểm kê, đối chiếu hàng tồn kho. Lập kế hoạch dự chi hàng tuần. Báo cáo công nợ phải trả, báo cáo thực chi hàng tuần. Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán - Tài chính. Kinh nghiệm ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo tốt Khả năng làm việc nhóm tốt. Khả năng chịu áp lực công việc cao. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là excel. Nhiệt tình, chăm chỉ. Trung thực, thật thà, trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được xét tăng lương hàng năm Thưởng lễ, tết, thưởng tháng lương 13 + thưởng thâm niên Chế độ BHXH, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước Được xét tặng thưởng cổ phần và hưởng cổ tức hàng năm Chương trình du lịch, nghỉ mát, tất niên hàng năm Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

