Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
- Hà Nội: 23D
- A10, KDT Nam Trung Yên, Yên Hoà, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Lập ủy nhiệm chi và nhập sổ phụ ngân hàng; giao dịch, làm việc với ngân hàng các nghiệp vụ liên quan.
Theo dõi công nợ phải trả; kiểm tra và xác nhận hồ sơ thanh toán của các bộ phận.
Lập hồ sơ bảo lãnh.
Theo dõi, rà soát quỹ tiền mặt.
Kiểm tra, kiểm kê, đối chiếu hàng tồn kho.
Lập kế hoạch dự chi hàng tuần.
Báo cáo công nợ phải trả, báo cáo thực chi hàng tuần.
Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng.
Lập ủy nhiệm chi và nhập sổ phụ ngân hàng; giao dịch, làm việc với ngân hàng các nghiệp vụ liên quan.
Theo dõi công nợ phải trả; kiểm tra và xác nhận hồ sơ thanh toán của các bộ phận.
Lập hồ sơ bảo lãnh.
Theo dõi, rà soát quỹ tiền mặt.
Kiểm tra, kiểm kê, đối chiếu hàng tồn kho.
Lập kế hoạch dự chi hàng tuần.
Báo cáo công nợ phải trả, báo cáo thực chi hàng tuần.
Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng.
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán - Tài chính.
Kinh nghiệm ít nhất 2 năm tại vị trí tương đương
Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo tốt
Khả năng làm việc nhóm tốt.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là excel.
Nhiệt tình, chăm chỉ.
Trung thực, thật thà, trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được xét tăng lương hàng năm
Thưởng lễ, tết, thưởng tháng lương 13 + thưởng thâm niên
Chế độ BHXH, nghỉ phép theo quy định của Nhà nước
Được xét tặng thưởng cổ phần và hưởng cổ tức hàng năm
Chương trình du lịch, nghỉ mát, tất niên hàng năm
Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiệt huyết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI