Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, HCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận đề nghị thanh toán từ các bộ phận, phòng ban trong công ty Kiểm tra toàn bộ chứng từ thanh toán qua ngân hàng, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và đúng điều kiện thanh toán trước khi thanh toán; Thực hiện mọi khoản thanh toán qua ngân hàng đúng hạn và chính xác. Cung cấp đầy đủ thông tin ngân hàng cho các bộ phận liên quan khi có yêu cầu Làm hồ sơ vay vốn ngân hàng Hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngân hàng vào hệ thống kế toán, thực hiện lưu chứng từ kế toán theo quy định của công ty; Thực hiện các công việc khác liên quan đến ngân hàng theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vai trò kế toán thanh toán, kế toán ngân quỹ, kế toán tổng hợp,... Chăm chỉ, chịu khỏ, cẩn thận và tỉ mỉ

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong thời gian thử việc BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Gói bảo hiểm sức khỏe Lương tháng 13, KPI theo chính sách công ty Review lương và thành tích hằng năm Khám sức khỏe định kỳ Quyền lợi cho nhân viên: voucher sinh nhật, khuyến mãi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity

