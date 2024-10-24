Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
- Hồ Chí Minh: 248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, HCM, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận đề nghị thanh toán từ các bộ phận, phòng ban trong công ty
Kiểm tra toàn bộ chứng từ thanh toán qua ngân hàng, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và đúng điều kiện thanh toán trước khi thanh toán;
Thực hiện mọi khoản thanh toán qua ngân hàng đúng hạn và chính xác. Cung cấp đầy đủ thông tin ngân hàng cho các bộ phận liên quan khi có yêu cầu
Làm hồ sơ vay vốn ngân hàng
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngân hàng vào hệ thống kế toán,
thực hiện lưu chứng từ kế toán theo quy định của công ty;
Thực hiện các công việc khác liên quan đến ngân hàng theo yêu cầu của cấp trên
Nhận đề nghị thanh toán từ các bộ phận, phòng ban trong công ty
Kiểm tra toàn bộ chứng từ thanh toán qua ngân hàng, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và đúng điều kiện thanh toán trước khi thanh toán;
Thực hiện mọi khoản thanh toán qua ngân hàng đúng hạn và chính xác. Cung cấp đầy đủ thông tin ngân hàng cho các bộ phận liên quan khi có yêu cầu
Làm hồ sơ vay vốn ngân hàng
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến ngân hàng vào hệ thống kế toán,
thực hiện lưu chứng từ kế toán theo quy định của công ty;
Thực hiện các công việc khác liên quan đến ngân hàng theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vai trò kế toán thanh toán, kế toán ngân quỹ, kế toán tổng hợp,...
Chăm chỉ, chịu khỏ, cẩn thận và tỉ mỉ
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity Thì Được Hưởng Những Gì
100% lương trong thời gian thử việc
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Gói bảo hiểm sức khỏe
Lương tháng 13, KPI theo chính sách công ty
Review lương và thành tích hằng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Quyền lợi cho nhân viên: voucher sinh nhật, khuyến mãi,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI