Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link

Mức lương
10 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 207 Ngõ 192

- Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 10 Triệu

I. CHỨC NĂNG
1. Thực hiện các công việc của Kế toán Mua hàng thuộc phòng TCKT
II. NHIỆM VỤ
1. Tiếp nhận Đơn Mua Hàng và Hợp đồng Mua Hàng
2. Quản lý toàn bộ Chứng từ Đầu vào của Quy trình mua hàng
3. Hoàn thành mọi thủ tục nhập kho hàng hóa, nhập liệu vào MISA và kiểm soát chứng từ
4. Thực hiện mọi thủ tục thanh toán khi mua hàng, thanh toán trong nước và Quốc tế
5. Quản lý Công nợ Nhà cung cấp
6. Đánh giá phân tích chi phí mua hàng
III. TRÁCH NHIỆM
1. Đảm bảo việc Mua hàng liên tục, đúng thời hạn
2. Đảm bảo tính hợp lý và hợp pháp của toàn bộ chứng từ Mua hàng
3. Báo cáo kết quả đúng thời hạn
Với Mức Lương 10 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Nữ, tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Tài chính - Kế toán
2. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm Kế toán Mua Hàng
3. Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản các tài liệu liên quan đến hợp đồng và bộ chứng từ xuất nhập khẩu;
4. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA
5. Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu áp lực - Có khả năng giao tiếp tốt, đàm phán tốt - Trung thực.

Tại Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10 triệu cho người biết việc ( thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn)
- Được xét tăng lương thường niên
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, các ngày lễ của phụ nữ và trẻ em.... - Thưởng tháng lương 13 (Trung bình 1 tháng lương) - Thưởng Bonus, Extra dựa trên kết quả kinh doanh và sự đóng góp của nhân viên - Các loại thưởng đột xuất do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nào đó ngoài nội dung công việc đã thỏa thuận - Phụ cấp ăn trưa, điện thoại - Đóng BHXH đầy đủ theo quy đinh của Nhà nước - Đi du lịch từ 1 đến 2 lần / năm - Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện.
Ngành nghề: Thu mua / Vật tư, Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link

Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 122 Ngõ 34 Hoàng Cầu-P Ô Chợ Dừa ,Q Đống Đa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

