Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 207 Ngõ 192 - Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

I. CHỨC NĂNG

1. Thực hiện các công việc của Kế toán Mua hàng thuộc phòng TCKT

II. NHIỆM VỤ

1. Tiếp nhận Đơn Mua Hàng và Hợp đồng Mua Hàng

2. Quản lý toàn bộ Chứng từ Đầu vào của Quy trình mua hàng

3. Hoàn thành mọi thủ tục nhập kho hàng hóa, nhập liệu vào MISA và kiểm soát chứng từ

4. Thực hiện mọi thủ tục thanh toán khi mua hàng, thanh toán trong nước và Quốc tế

5. Quản lý Công nợ Nhà cung cấp

6. Đánh giá phân tích chi phí mua hàng

III. TRÁCH NHIỆM

1. Đảm bảo việc Mua hàng liên tục, đúng thời hạn

2. Đảm bảo tính hợp lý và hợp pháp của toàn bộ chứng từ Mua hàng

3. Báo cáo kết quả đúng thời hạn

IV.

Yêu Cầu Công Việc

1. Nữ, tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Tài chính - Kế toán

2. Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm Kế toán Mua Hàng

3. Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản các tài liệu liên quan đến hợp đồng và bộ chứng từ xuất nhập khẩu;

4. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA

5. Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu áp lực - Có khả năng giao tiếp tốt, đàm phán tốt - Trung thực.

Quyền Lợi

- Lương 10 triệu cho người biết việc ( thỏa thuận trực tiếp khi phỏng vấn)

- Được xét tăng lương thường niên

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, các ngày lễ của phụ nữ và trẻ em.... - Thưởng tháng lương 13 (Trung bình 1 tháng lương) - Thưởng Bonus, Extra dựa trên kết quả kinh doanh và sự đóng góp của nhân viên - Các loại thưởng đột xuất do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nào đó ngoài nội dung công việc đã thỏa thuận - Phụ cấp ăn trưa, điện thoại - Đóng BHXH đầy đủ theo quy đinh của Nhà nước - Đi du lịch từ 1 đến 2 lần / năm - Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, thân thiện.

Ngành nghề: Thu mua / Vật tư, Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển

