Tuyển Kế toán TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN MAI
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN MAI

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường THCS

- THPT Ban Mai, Lô TH04, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1.1 Phụ trách công tác kế toán doanh thu - thu ngân
Lên doanh thu các khoản phải thu trong tháng;
Cập nhập dữ liệu lên phần mềm của Nhà trường lập phiếu thu học phí.
Hạch toán kế toán các khoản chi phí phát sinh trong ngày. Theo dõi các khoản thu chi theo thực tế phát sinh, xuất hóa đơn và thực hiện báo cáo doanh thu theo quy trình.
Báo cáo công nợ theo ngày/tuần/tháng cho quản lý trực tiếp.
Phối hợp với các bộ phận chuyên trách trong nhà trường để đôn đốc thu hồi công nợ.
1.2 Phụ trách công tác BHYT – BHTT cho học sinh
Tiếp nhận thông tin HS tham gia BHYT, BHTT
Tổng hợp danh sách HS tham gia BHYT, BHTT trình BĐH thanh toán kinh phí cho ĐVCC và cơ quan bảo hiểm.
Thực hiện đăng ký BHYT, BHTT cho HS tham gia.
1.3 Phụ trách kế toán Kho
Tham gia quá trình kiểm đếm hàng hóa, công cụ dụng cụ. Nhập - xuất kho trên phần mềm.
Quản lý kho: check số liệu tồn kho,kiểm kê hàng hóa & báo cáo tình hình nhập - xuất - kho theo yêu cầu.
1.4 Thực hiện công tác họp, kế hoạch, báo cáo theo quy định
Công tác Họp: Họp chuyên môn Phòng Tài chính kế toán định kỳ vào 10:00 thứ 3 tuần 1 và tuần 3 hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc; Họp với BGH, BĐH, tập đoàn – khi có yêu cầu.
Công tác Báo cáo & Kế hoạch

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi.
Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
Có 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc đã vận hành công tác kế toán doanh thu trong các nhà trường là mội lợi thế.
Thành thạo và nắm được các nghiệp vụ liên quan kế toán: hạch toán kế toán, quy trình nghiệp vụ liên quan. Hiểu biết về các phầm mềm MS Team 365 (word, excel), Amis, Misa ...
Hiểu biết về pháp luật liên quan như Luật doanh nghiệp, Luật thuế, các quy định của luật đến tài chính kế toán, thuế tại doanh nghiệp và trường học
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các thiết bị văn phòng.
Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt.
Cẩn thận, trung thực & có trách nhiệm với công việc, khách hàng nội bộ.
Kỹ năng báo cáo, quản trị công việc tốt.

Tại TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN MAI Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi - chế độ
Mức lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực.
Chế độ phúc hấp dẫn với nhiều chính sách đặc biệt áp dụng cho CBNV làm việc tại Hệ Thống Giáo Dục BMS:
Chính sách thưởng vinh danh cống hiến; thưởng hiệu quả công việc; Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm (30/04, 01/05, 02/09, 20/11).
Qùa các ngày Lễ; Tết. Trang cấp đồng phục, lễ phục & công cụ dụng cụ phục vụ công việc.
Chính sách ưu đãi hỗ trợ học phí cho con học khi theo học các trường thuộc Hệ Thống giáo dục BMS.
Chính sách phúc lợi khác: Teambuilding, sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỉ, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBGV/NV; Chế độ đóng BHXH, BHYT theo quy định.
Ngày nghỉ hằng năm: Ngày Lễ, Tết; Ngày 20/11; Ngày nghỉ phép theo quy định.
Hỗ trợ ăn trưa & các chế theo quy định của Luật Lao Động.
Môi trường làm việc
Môi trường làm việc giáo dục chuyên nghiệp & thân thiện cùng với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiều kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại khang trang, tạo cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân tại hệ thống BMS.
Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng để phát triển bản thân theo lộ trình thăng tiến rõ ràng cùng với sự phát triển của hệ thống BMS.
Được tham gia và thực hiện các chính sách: Bảo vệ trẻ em (Child Safeguarding Policy - CS); Tuân thủ về đạo đức pháp luật (Code of Conduct - COC); Môi trường – Sức khỏe – An toàn (Environment – Health – Safety - EHS)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BAN MAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô TH4 KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

