Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Công ty Vĩnh Hưng - Khu Công nghiệp Dệt may Phố Nối B - Dị Sử - Mỹ Hào - Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc

Nhận và kiểm tra hồ sơ thanh toán trước khi chuyển đến Kế toán trưởng, thực hiện các lệnh thu chi tiền mặt ( thủ quỹ) tiền gửi ngân hàng, vay và cập nhật dữ liệu vào phần nội bộ và thuế

Cập nhật toàn bộ chi phí phát sinh liên quan vào phần nội bộ và phần thuế( trừ phiếu nhập xuất kho NVL và thành phẩm)

Kiểm soát và hỗ trợ Kế toán trưởng check giá các vật tư, công cụ dung cụ mà bộ phận mua hàng và các phòng ban đề xuất

Theo dõi và đối chiếu công nợ của các Nhà cung cấp

Áp định mức giá kế hoạch lên phần mềm kế toán FAST dưới sự kiểm soát của kế toán trưởng

Làm đơn hàng, đẩy hoá đơn lên BKAV dưới sự kiểm soát của Kế toán trưởng

Đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp về các tài khoản trong phân hành công việc được giao.Lưu trữ hồ sơ, chứng từ theo đúng quy định của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Có Tối thiểu 02 năm kinh nghiệmở vị trí Kế toán tổng hợp

Nghiệp vụ kế toán tốt, am hiểu và cập nhật quy định Pháp luật về Thuế, các nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

Thành thạo phần mềm kế toán FAST, tin học văn phòng (Word, Excel).

Có khả năng thích nghi với môi trường mới nhanh

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty sản xuất, cơ khí

Quyền Lợi

- Mức thu nhập và phúc lợi hấp dẫn ( 10-12 triệu)

- Được làm việc trong một môi trường trẻ, cạnh tranh lành mạnh.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước, và quy chế phúc lợi theo quy định của Công ty.

- Lương tháng lương thứ 13, thưởng thâm niên, thưởng CBNV xuất sắc, thưởng các dịp lễ tết, thưởng doanh thu ( Mức thu nhập từ 14 tháng lương/ năm)

- Chế độ phúc lợi: hiếu, hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, khám sức khỏe, …

- Được tham Các hoạt động Team building, Gala, các hoạt động văn hóa nội bộ định kỳ khác.

- Được tham gia các khóa đào tạonâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

- Được hoạch định lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển

