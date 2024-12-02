Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 11 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 11 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Happy Pro
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Happy Pro

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Happy Pro

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 10 Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Kiểm tra, theo dõi lịch trình nhập – xuất hàng hóa theo đúng quy định.
- Thường xuyên báo cáo với cấp trên về tiến độ công việc.
- Thường xuyên kiểm đếm lại hàng hóa trong ngày cho khớp số liệu thực tế và phần mềm.
- Kiểm tra các loại giấy tờ liên quan như hóa đơn, chứng từ xuất – nhập hàng hóa…
- Kiểm tra số lượng hàng hóa trong kho, hàng hóa đã được phân loại chính xác và theo thứ tự.
- Thực hiện hạch toán về hàng hóa xuất – nhập kho và xuất hóa đơn khách hàng khi có yêu cầu.
- Theo dõi, liệt kê và tổng hợp công nợ, doanh thu mỗi ngày.
- Đối chiếu giấy tờ cẩn thận để hạn chế sai sót, lập hóa đơn và chứng từ chi tiết
- Tổng hợp lại tiến độ công việc trong tháng, báo cáo tháng để tổng kết tình hình xuất – nhập hàng.
- Kiểm kê số lượng hàng hóa trong kho
- Thực hiện báo cáo với cấp trên về tình hình trong tháng.
- Hỗ trợ các công việc phát sinh khác khi Quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán, ngân hàng từ hệ cao đẳng trở lên.
- Nắm rõ nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp và hiểu sâu về kế toán.
- Là người có tính kỷ luật, cẩn thận, biết sắp xếp công việc và xây dựng kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Biết sử dụng máy tính, đặc biệt biết dùng Excel và các phần mềm kế toán thông dụng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Happy Pro Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và học hỏi cao.
- Được ký hợp đồng lao động trực tiếp với Công ty
- Đóng bảo hiểm và hưởng các khoản trợ cấp đầy đủ, nghỉ các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Pháp luật.
- Các chế độ thưởng thường xuyên, thưởng đột xuất…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Happy Pro

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Happy Pro

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Happy Pro

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 79 Khu 9, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

