Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 12 - 13 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần 3 Sơn
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công ty Cổ phần 3 Sơn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần 3 Sơn

Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lô 11

- C7 khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

- Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến thứ 6 (Được nghỉ T7 và CN hàng tuần)
+ Thứ 2, 3, 4: từ 8h - 18h
+ Thứ 5, 6: từ 8h - 17h
- Tiếp nhận các hợp đồng kinh tế từ các phòng ban, kiểm tra và nhập thông tin đối tác;
- Nhận, gửi đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà phân phối, đối chiếu chốt và theo dõi công nợ với khách hàng;
- Theo dõi công nợ tổng hợp chiết khấu và giải quyết các vấn đề có liên quan đến công nợ khách hàng thắc mắc, thông báo đòi nợ khách hàng (gọi điện, thông báo bằng văn bản, đến trực tiếp), đốc thúc nhân viên kinh doanh thu tiền hàng;
- Tính phạt thu chậm nợ, duyệt thưởng vượt giá cáp điện và kiểm tra thưởng sản phẩm của các phòng kinh doanh hàng tháng;
- Hạch toán các bút toán liên quan đến công nợ của khách hàng;
- Thực hiện các công việc trên phần mềm hệ thống theo quy định;
- Lập bút toán liên quan đến các chi phí quảng cáo, CP thuế,....
- Làm các báo cáo tuần, tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu;
- Hoàn thành các bút toán phát sinh trong tháng.
- Kiểm tra doanh số tính lương, thưởng NVKD. Tổng kết, quyết toán các chương trình giảm trừ công nợ cho khách hàng theo tháng, quý, năm.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán. Có tối thiểu 2 đến 3 năm kế toán công nợ phải thu, phải trả tại các doanh nghiệp thương mại, phân phối, sản xuất, hàng tiêu dùng nhanh...
- Hạch toán các tài khoản
- Các loại sổ phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp
- Tổng hợp và phân tích số liệu
- Hiểu sâu sắc về việc luân chuyển chứng từ, các chứng từ hợp lý, hợp lệ trong việc hạch toán.
- Thành thạo các kỹ năng có liên quan đến yêu cầu công việc.
- CÓ THỂ ĐI LÀM ĐƯỢC NGAY

Tại Công ty Cổ phần 3 Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 12 đến 13 triệu
- Thưởng các ngày Lễ, Tết ...
- Thời gian làm việc từ T2 đến T6 hàng tuần Nghỉ T7 và CN hàng tuần
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác dành cho CBNV theo quy định của Công ty.
- Được tham gia các hoạt động do công ty tổ chức và teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần 3 Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần 3 Sơn

Công ty Cổ phần 3 Sơn

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 – B9 khu đô thị Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

