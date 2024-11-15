Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 12 - 17 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 12 - 17 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Bền Vững
Ngày đăng tuyển: 15/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Bền Vững

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Bền Vững

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Thực hiện kiểm tra bill bán hàng hằng ngày. Đối chiếu doanh thu bán và post hệ thống ERP.
Kiểm soát doanh thu hàng ngày tại các store, các chương trình bán hàng, CTKM đang áp dụng.
Kiểm tra, đối chiếu chương trình khuyến mãi với chính sách ban hành.
Theo dõi tiền hàng thu về từ cửa hàng, các kênh bán hàng.
Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu khách hàng.
Xuất hóa đơn GTGT, hàng khuyến mãi, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
Thực hiện báo cáo bán hàng, báo cáo doanh thu định kỳ.
Thực hiện kiểm soát nhập kho- xuất kho hàng hóa trên ERP.
Theo dõi tồn kho, đối chiếu tồn kho hằng ngày với số liệu của cửa hàng.
Thực hiện kiểm kê hàng hóa định kỳ, hoặc khi có yêu cầu.
Lưu trữ phiếu nhập- xuất kho, sổ sách kế toán theo quy định.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm, BIẾT SỬ DỤNG ERP
Cẩn thận,kiên trì, chịu khó và hiểu biết về các sản phẩm Công ty/CN đang kinh doanh.
Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chuẩn mực kế toán.
Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng quy định.
Sử dụng máy tính thành thạo (MS excel, phần mềm kế toán).

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Bền Vững Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh
Chế độ bảo hiểm PVI
Hỗ trợ gửi xe, ăn trưa
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp tại môi trường trẻ, phát triển nhanh và năng động
Ưu đãi giảm giá đặc biệt cho nhân viên công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Bền Vững

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Bền Vững

Công ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Bền Vững

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 9, Hoàng Diệu, Phường 10, Q. Phú Nhuận, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

