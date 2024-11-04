Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 12 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 12 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 99 Đ. Võ Chí Công, Xuân La,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Phụ trách và xử lí chứng từ công nợ phải trả.
Xuất hóa đơn đầu ra và theo dõi công nợ phải thu.
Đối chiếu và xử lí chứng từ với dịch vụ kế toán.
Phụ trách xử lí các nghiệp vụ ngân hàng.
Đối chiếu bảng lương, bảng nộp BHXH.
Xử lí một số các công việc hành chính.
Hoàn thành các việc khác do lãnh đạo giao.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tài vụ.
Trình độ đại học trở lên, ưu tiên ứng viên học qua chuyên ngành về tài vụ.
Có khả năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm, kiên nhẫn, làm việc cẩn thận tỉ mĩ.
Giao tiếp tiếng Trung lưu loát, có thể hiểu tiếng Anh cơ bản liên quan tới công việc tài vụ.

Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ ết và 12 ngày phép năm theo luật VN.
Được hưởng các phúc lợi của công ty, ngày sinh nhật, tết trung thu, ngày lễ VN...
Môi trường làm việc thân thiện chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ TRUSTTRANS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 5, Văn phòng LA VELA 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

