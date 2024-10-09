Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 13 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 13 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà C+ Office, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Cập nhật các chính sách thuế. Lập kế hoạch thuế năm
Cập nhật chính sách thuế mới, hướng dẫn kiểm soát các bộ phận phòng ban trong công ty thực hiện đúng chính sách thuế hiện hành Đào tạo chính sách thuế cho các phòng ban trong công ty Lập kế hoạch thuế năm
Cập nhật chính sách thuế mới, hướng dẫn kiểm soát các bộ phận phòng ban trong công ty thực hiện đúng chính sách thuế hiện hành
Đào tạo chính sách thuế cho các phòng ban trong công ty
Lập kế hoạch thuế năm
2. Lập & Kiểm soát báo cáo thuế TNCN/Thuế TNDN
Kiểm tra & lập tờ khai thuế TNCN tháng/thuế VAT/thuế nhà thầu Theo dõi các khoản thuế phát sinh & nộp đúng hạn thuế Kiểm tra các bút toán hạch toán đúng theo chuẩn mực kế toán VN & quy định hiện hành Làm việc với đơn vị kiểm toán
Kiểm tra & lập tờ khai thuế TNCN tháng/thuế VAT/thuế nhà thầu
Theo dõi các khoản thuế phát sinh & nộp đúng hạn thuế
Kiểm tra các bút toán hạch toán đúng theo chuẩn mực kế toán VN & quy định hiện hành
Làm việc với đơn vị kiểm toán
3. Kiểm soát hạch toán kế toán
Tổng hợp ghi nhận và quản lý các giao dịch tài chính, kiểm tra đối chiếu đảm bảo chính xác của dữ liệu kế toán phát sinh Quản lý hóa đơn, chứng từ kế toán Kiểm tra, giám sát. đánh giá hoạt động kế toán nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính kế toán
Tổng hợp ghi nhận và quản lý các giao dịch tài chính, kiểm tra đối chiếu đảm bảo chính xác của dữ liệu kế toán phát sinh
Quản lý hóa đơn, chứng từ kế toán
Kiểm tra, giám sát. đánh giá hoạt động kế toán nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính kế toán
4. Báo cáo tài chính. Báo cáo đầu tư. Báo cáo tháng, quý
Lập báo cáo dự án đầu tư Báo cáo cho ngân hàng theo yêu cầu Tính thuế TNDN (loại CP khi tính thuế TNDN) Kiểm soát số dư bảng cân đối phát sinh tháng Các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu (Budget…) Báo cáo tài chính năm Tờ khai quyết toán thuế năm Báo cáo thống kê Hướng dẫn kế toán thuế chi tiết hoàn thiện bộ chứng từ phù hợp đúng quy định thuế
Lập báo cáo dự án đầu tư
Báo cáo cho ngân hàng theo yêu cầu
Tính thuế TNDN (loại CP khi tính thuế TNDN)
Kiểm soát số dư bảng cân đối phát sinh tháng
Các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu (Budget…)
Báo cáo tài chính năm
Tờ khai quyết toán thuế năm
Báo cáo thống kê
Hướng dẫn kế toán thuế chi tiết hoàn thiện bộ chứng từ phù hợp đúng quy định thuế
5. Các công việc khác
Báo cáo khác theo yêu cầu (dự kiến) Thuế phát sinh khác ( vãng lai) Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế Xử lý các công việc thuế
Báo cáo khác theo yêu cầu (dự kiến)
Thuế phát sinh khác ( vãng lai)
Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế
Xử lý các công việc thuế

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành kế toán tài chính
2. Kinh nghiệm: Từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
3. Kiến thức - Tốt nghiệp loại khá ĐH chuyên ngành kế toán tài chính
- Có kiến thức pháp luật liên quan.
4. Kỹ năng - Làm việc nhóm.
- Khả năng tổng hợp & phân tích báo cáo.
- Thích ứng và nhanh nhẹn xử lý công việc.
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
5. Phẩm chất - Trung thực và có trách nhiệm
- Cẩn thận, bền bỉ, kiên trì với các con số.
- Tinh thần học hỏi, chịu khó.
- Yêu cầu độ tuổi: 1992 trở lên

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ BHXH, nghỉ phép năm, Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo quy định
- Xét điều chỉnh lương 2 lần/ năm
- Cơ hội nâng cao năng lực và thu nhập, thăng tiến trong công việc
- Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ gửi xe tại tòa nhà
- Thưởng kết quả hoạt động kinh doanh cuối năm, trung bình 1-3 tháng lương
- Môi trường chuyên nghiệp, các hoạt động truyền thông, văn hóa, teambuilding sôi nổi
- Cơ hội làm việc với các đối tác lớn giúp nâng cao năng lực và thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 tòa C+ office đường Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-toan-thu-nhap-13-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job207904
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa
Hạn nộp: 03/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Anh Hoàng Thy
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 18 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Anh Hoàng Thy
Hạn nộp: 03/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Innolight
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Innolight
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Tân An
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dược Phẩm Tân An
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Gỗ Nguyễn Thành
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Trang Trí Gỗ Nguyễn Thành
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa
Hạn nộp: 03/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Anh Hoàng Thy
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 18 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Anh Hoàng Thy
Hạn nộp: 03/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Innolight
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Innolight
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Tân An
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dược Phẩm Tân An
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Gỗ Nguyễn Thành
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Trang Trí Gỗ Nguyễn Thành
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất