Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 13 - 16 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà C+ Office, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Cập nhật các chính sách thuế. Lập kế hoạch thuế năm

Cập nhật chính sách thuế mới, hướng dẫn kiểm soát các bộ phận phòng ban trong công ty thực hiện đúng chính sách thuế hiện hành Đào tạo chính sách thuế cho các phòng ban trong công ty Lập kế hoạch thuế năm

Cập nhật chính sách thuế mới, hướng dẫn kiểm soát các bộ phận phòng ban trong công ty thực hiện đúng chính sách thuế hiện hành

Đào tạo chính sách thuế cho các phòng ban trong công ty

Lập kế hoạch thuế năm

2. Lập & Kiểm soát báo cáo thuế TNCN/Thuế TNDN

Kiểm tra & lập tờ khai thuế TNCN tháng/thuế VAT/thuế nhà thầu Theo dõi các khoản thuế phát sinh & nộp đúng hạn thuế Kiểm tra các bút toán hạch toán đúng theo chuẩn mực kế toán VN & quy định hiện hành Làm việc với đơn vị kiểm toán

Kiểm tra & lập tờ khai thuế TNCN tháng/thuế VAT/thuế nhà thầu

Theo dõi các khoản thuế phát sinh & nộp đúng hạn thuế

Kiểm tra các bút toán hạch toán đúng theo chuẩn mực kế toán VN & quy định hiện hành

Làm việc với đơn vị kiểm toán

3. Kiểm soát hạch toán kế toán

Tổng hợp ghi nhận và quản lý các giao dịch tài chính, kiểm tra đối chiếu đảm bảo chính xác của dữ liệu kế toán phát sinh Quản lý hóa đơn, chứng từ kế toán Kiểm tra, giám sát. đánh giá hoạt động kế toán nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính kế toán

Tổng hợp ghi nhận và quản lý các giao dịch tài chính, kiểm tra đối chiếu đảm bảo chính xác của dữ liệu kế toán phát sinh

Quản lý hóa đơn, chứng từ kế toán

Kiểm tra, giám sát. đánh giá hoạt động kế toán nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính kế toán

4. Báo cáo tài chính. Báo cáo đầu tư. Báo cáo tháng, quý

Lập báo cáo dự án đầu tư Báo cáo cho ngân hàng theo yêu cầu Tính thuế TNDN (loại CP khi tính thuế TNDN) Kiểm soát số dư bảng cân đối phát sinh tháng Các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu (Budget…) Báo cáo tài chính năm Tờ khai quyết toán thuế năm Báo cáo thống kê Hướng dẫn kế toán thuế chi tiết hoàn thiện bộ chứng từ phù hợp đúng quy định thuế

Lập báo cáo dự án đầu tư

Báo cáo cho ngân hàng theo yêu cầu

Tính thuế TNDN (loại CP khi tính thuế TNDN)

Kiểm soát số dư bảng cân đối phát sinh tháng

Các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu (Budget…)

Báo cáo tài chính năm

Tờ khai quyết toán thuế năm

Báo cáo thống kê

Hướng dẫn kế toán thuế chi tiết hoàn thiện bộ chứng từ phù hợp đúng quy định thuế

5. Các công việc khác

Báo cáo khác theo yêu cầu (dự kiến) Thuế phát sinh khác ( vãng lai) Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế Xử lý các công việc thuế

Báo cáo khác theo yêu cầu (dự kiến)

Thuế phát sinh khác ( vãng lai)

Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế

Xử lý các công việc thuế

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành kế toán tài chính

2. Kinh nghiệm: Từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

3. Kiến thức - Tốt nghiệp loại khá ĐH chuyên ngành kế toán tài chính

- Có kiến thức pháp luật liên quan.

4. Kỹ năng - Làm việc nhóm.

- Khả năng tổng hợp & phân tích báo cáo.

- Thích ứng và nhanh nhẹn xử lý công việc.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

5. Phẩm chất - Trung thực và có trách nhiệm

- Cẩn thận, bền bỉ, kiên trì với các con số.

- Tinh thần học hỏi, chịu khó.

- Yêu cầu độ tuổi: 1992 trở lên

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ BHXH, nghỉ phép năm, Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo quy định

- Xét điều chỉnh lương 2 lần/ năm

- Cơ hội nâng cao năng lực và thu nhập, thăng tiến trong công việc

- Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ gửi xe tại tòa nhà

- Thưởng kết quả hoạt động kinh doanh cuối năm, trung bình 1-3 tháng lương

- Môi trường chuyên nghiệp, các hoạt động truyền thông, văn hóa, teambuilding sôi nổi

- Cơ hội làm việc với các đối tác lớn giúp nâng cao năng lực và thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin