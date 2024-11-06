Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 13 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Gửi email yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ liên quan trong quý.

Thực hiện ghi nhận chi phí và doanh thu của khách hàng doanh nghiệp trong quý vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Nhập liệu thu nhập và chi phí tiền mặt.

Đối chiếu số dư trên tài khoản ngân hàng so với phần mềm kế toán

Báo cáo thuế cho khách hàng

Tổng kết tiền thuế phải đóng/ được nhận trong quý và nộp lên sở thuế

Gửi email yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin nhân viên, số giờ làm việc mỗi tuần.

Làm phiếu lương cho nhân viên theo 1 chu kỳ nhất định (mỗi tuần, mỗi 2 tuần, mỗi tháng) trên phần mềm kế toán

Đối chiếu phiếu lương so với số tiền được trả qua tài khoản ngân hàng doanh nghiệp

Gửi email yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin quỹ hưu trí của nhân viên

Đóng bảo hiểm cho nhân viên của khách hàng

Dựa trên phiếu lương đã thực hiện, tổng kết tiền bảo hiểm cần đóng trong quý và thực hiện lệnh chuyển tiền

Kiểm tra và sửa chữa nếu có phát sinh lỗi trong quá trình chuyển tiền

Lập bảng tổng kết doanh thu

Cung cấp doanh thu hàng tháng/quý cho bên thứ 3 theo sự xác nhận của khách hàng

Cung cấp báo cáo doanh nghiệp tạm thời trong 1 khoảng thời gian nhất định chủ yếu phục vụ cho mục đích vay tiền ngân hàng/bảo lãnh

Gửi email yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ mà họ đã không cung cấp trong quý.

Thực hiện các bút toán điều chỉnh các tài khoản trong bảng cân đối kế toán.

Tổng kết tiền thuế cần nộp/được hoàn lại của doanh nghiệp/cá nhân thuộc doanh nghiệp.

Báo cáo thuế thường niên cho cá nhân – dạng cơ bản

Gửi email yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ/chi phí liên quan đến công việc của họ. Kiểm tra và đối chiếu với dữ liệu thu thập được từ cổng thuế điện tử

Đặt lịch hẹn để kí tại văn phòng hoặc xác nhận kí điện tử

Điền thu nhập/chi phí trên phần mềm kế toán để tổng kết tiền thuế cần nộp/được hoàn lại

Báo cáo thuế thường niên cho cá nhân - dạng trung bình

Khách hàng chỉ có 1 hoặc 2 nguồn thu nhập: làm nhân viên và có cho thuê nhà.

Báo cáo thuế thường niên cho cá nhân - dạng khó

Khách hàng nhiều nguồn thu nhập: làm nhân viên, có cho thuê nhà, có buôn bán cổ phiếu, tiền ảo, bán nhà cho thuê, ….

Báo cáo chi phí cho công nhân được thực hiện sau khi kết thúc năm tài chính

Chỉ dành cho khách hàng thuộc ngành xây dựng.

Tổng kết số tiền trả cho mỗi đơn vị công nhân (có thể là cá nhân hoặc công ty) và mã số doanh nghiệp của họ

Gửi email cho khách hàng yêu cầu họ cung cấp số abn của tất cả các đơn vị công nhân được chi trả trong năm

Đóng bảo hiểm tự nguyện.

Áp dụng cho một số chủ doanh nghiệp có nhu cầu

Kế toán hỗ trợ tạo tài khoản trong quỹ hưu trí cho các chủ doanh nghiệp.

TIẾNG ANH TỐT

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán.

Kỹ năng vi tính : Thành thạo vi tính văn phòng word, excel.

Có tinh thần làm việc đội, nhóm tốt, khả năng phối hợp với các bộ phận liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Kế toán Úc

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh