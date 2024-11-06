Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 13 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ ADG
- Hồ Chí Minh:
- 91/6P Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 30 Triệu
Gửi email yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ liên quan trong quý.
Thực hiện ghi nhận chi phí và doanh thu của khách hàng doanh nghiệp trong quý vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.
Nhập liệu thu nhập và chi phí tiền mặt.
Đối chiếu số dư trên tài khoản ngân hàng so với phần mềm kế toán
Báo cáo thuế cho khách hàng
Tổng kết tiền thuế phải đóng/ được nhận trong quý và nộp lên sở thuế
Gửi email yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin nhân viên, số giờ làm việc mỗi tuần.
Làm phiếu lương cho nhân viên theo 1 chu kỳ nhất định (mỗi tuần, mỗi 2 tuần, mỗi tháng) trên phần mềm kế toán
Đối chiếu phiếu lương so với số tiền được trả qua tài khoản ngân hàng doanh nghiệp
Gửi email yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin quỹ hưu trí của nhân viên
Đóng bảo hiểm cho nhân viên của khách hàng
Dựa trên phiếu lương đã thực hiện, tổng kết tiền bảo hiểm cần đóng trong quý và thực hiện lệnh chuyển tiền
Kiểm tra và sửa chữa nếu có phát sinh lỗi trong quá trình chuyển tiền
Lập bảng tổng kết doanh thu
Cung cấp doanh thu hàng tháng/quý cho bên thứ 3 theo sự xác nhận của khách hàng
Cung cấp báo cáo doanh nghiệp tạm thời trong 1 khoảng thời gian nhất định chủ yếu phục vụ cho mục đích vay tiền ngân hàng/bảo lãnh
Gửi email yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ mà họ đã không cung cấp trong quý.
Thực hiện các bút toán điều chỉnh các tài khoản trong bảng cân đối kế toán.
Tổng kết tiền thuế cần nộp/được hoàn lại của doanh nghiệp/cá nhân thuộc doanh nghiệp.
Báo cáo thuế thường niên cho cá nhân – dạng cơ bản
Gửi email yêu cầu khách hàng cung cấp giấy tờ/chi phí liên quan đến công việc của họ. Kiểm tra và đối chiếu với dữ liệu thu thập được từ cổng thuế điện tử
Đặt lịch hẹn để kí tại văn phòng hoặc xác nhận kí điện tử
Điền thu nhập/chi phí trên phần mềm kế toán để tổng kết tiền thuế cần nộp/được hoàn lại
Báo cáo thuế thường niên cho cá nhân - dạng trung bình
Khách hàng chỉ có 1 hoặc 2 nguồn thu nhập: làm nhân viên và có cho thuê nhà.
Báo cáo thuế thường niên cho cá nhân - dạng khó
Khách hàng nhiều nguồn thu nhập: làm nhân viên, có cho thuê nhà, có buôn bán cổ phiếu, tiền ảo, bán nhà cho thuê, ….
Báo cáo chi phí cho công nhân được thực hiện sau khi kết thúc năm tài chính
Chỉ dành cho khách hàng thuộc ngành xây dựng.
Tổng kết số tiền trả cho mỗi đơn vị công nhân (có thể là cá nhân hoặc công ty) và mã số doanh nghiệp của họ
Gửi email cho khách hàng yêu cầu họ cung cấp số abn của tất cả các đơn vị công nhân được chi trả trong năm
Đóng bảo hiểm tự nguyện.
Áp dụng cho một số chủ doanh nghiệp có nhu cầu
Kế toán hỗ trợ tạo tài khoản trong quỹ hưu trí cho các chủ doanh nghiệp.
TIẾNG ANH TỐT
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán.
Kỹ năng vi tính : Thành thạo vi tính văn phòng word, excel.
Có tinh thần làm việc đội, nhóm tốt, khả năng phối hợp với các bộ phận liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Kế toán Úc
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 13 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán.
Kỹ năng vi tính : Thành thạo vi tính văn phòng word, excel.
Có tinh thần làm việc đội, nhóm tốt, khả năng phối hợp với các bộ phận liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Kế toán Úc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ ADG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ ADG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI