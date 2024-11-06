Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 14 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ tuân thủ theo Luật định, lưu trữ một cách khoa học, phân loại chứng từ để dễ dàng tìm kiếm khi có các kỳ kiểm tra.

2. Hỗ trợ kiểm tra tính chính xác báo cáo thuế VAT, PIT, CFT, CIT theo Luật định trước khi gửi cơ quan thuế

3. Theo dõi phát sinh thuế đảm bảo tính toán, báo cáo, nộp theo quy định tránh rủi ro khi thanh kiểm.

4. Thường xuyên cập nhật các công văn, thông tư hướng dẫn của cơ quan thuế để làm đúng quy định.

5. Hỗ trợ các công việc khác khi cấp trên giao.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên Ngành Kế toán, Thuế.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở Công ty FDI.

Tiếng Anh giao tiếp.

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Đồng Nai