Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 14 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai

Công Ty TNHH Jones & Vining (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Jones & Vining (Việt Nam)

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Đường Số 3, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

1. Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ tuân thủ theo Luật định, lưu trữ một cách khoa học, phân loại chứng từ để dễ dàng tìm kiếm khi có các kỳ kiểm tra.
2. Hỗ trợ kiểm tra tính chính xác báo cáo thuế VAT, PIT, CFT, CIT theo Luật định trước khi gửi cơ quan thuế
3. Theo dõi phát sinh thuế đảm bảo tính toán, báo cáo, nộp theo quy định tránh rủi ro khi thanh kiểm.
4. Thường xuyên cập nhật các công văn, thông tư hướng dẫn của cơ quan thuế để làm đúng quy định.
5. Hỗ trợ các công việc khác khi cấp trên giao.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên Ngành Kế toán, Thuế.
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở Công ty FDI.
Tiếng Anh giao tiếp.
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Đồng Nai

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Jones & Vining (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jones & Vining (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Jones & Vining (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường Số 3, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

