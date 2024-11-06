Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 14 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Jones & Vining (Việt Nam)
- Đồng Nai:
- Đường Số 3, KCN Giang Điền, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Huyện Trảng Bom
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
1. Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ tuân thủ theo Luật định, lưu trữ một cách khoa học, phân loại chứng từ để dễ dàng tìm kiếm khi có các kỳ kiểm tra.
2. Hỗ trợ kiểm tra tính chính xác báo cáo thuế VAT, PIT, CFT, CIT theo Luật định trước khi gửi cơ quan thuế
3. Theo dõi phát sinh thuế đảm bảo tính toán, báo cáo, nộp theo quy định tránh rủi ro khi thanh kiểm.
4. Thường xuyên cập nhật các công văn, thông tư hướng dẫn của cơ quan thuế để làm đúng quy định.
5. Hỗ trợ các công việc khác khi cấp trên giao.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên Ngành Kế toán, Thuế.
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở Công ty FDI.
Tiếng Anh giao tiếp.
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Đồng Nai
