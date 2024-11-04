Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 14 - 18 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 33 Thạch Thị Thanh, P. Tân Định, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Tốt nghiệp Đại học cácchuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Kế toán-Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm làm việctừ 2năm trở lên.
Thành thạo Excel, Word. Biết sử dụng cácphần mềm kế toán.
Từ 25 đến 35 tuổi.
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

