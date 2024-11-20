Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 15 - 17 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 37 Ấp 3, Tỉnh Lộ 2, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi

Mô tả Công việc

1/ Kế toán chi phí

- Thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu chi phí liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, đảm bảo tính toán chi phí chính xác.

- Xác định đúng đối tượng thu chi phí hoạt động, đối tượng tính chi phí và tổ chức thu chi phí theo đúng đối tượng.

- Tính toán giá thành dịch vụ, hàng hóa một cách chính xác, kịp thời.

- Ghi chép vào các tài khoản kế toán liên quan đến chi phí theo phương pháp kế toán chính xác.

- Báo cáo biến động giá để hỗ trợ quản lý trong việc ra quyết định.

- Lập báo cáo tổng hợp chi phí và chi phí định kỳ

- Các yêu cầu khác của người quản lý

2/ Kế toán tổng hợp

* Kế toán A/R:

- Theo dõi công nợ khách hàng Mỹ phải thu

- Theo dõi thông tin hoa hồng của khách hàng lẻ

* Kế toán tiền mặt:

- Quản lý thu chi văn phòng (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng)

- Theo dõi và lập kế hoạch ngân sách gửi công ty mẹ ở Canada

* Nhiệm vụ nhân sự

- Tính lương cho nhân viên

- Chịu trách nhiệm các công việc liên quan đến hành chính, nhân sự tại văn phòng

- Các công việc khác theo yêu cầu của người quản lý

* Kế toán hàng tồn kho

- Kiểm tra, hạch toán hồ sơ mua hàng đầy đủ, chính xác.

- Tính toán vật tư và dự trù chi phí.

- Kiểm tra, đối chiếu và thực hiện đúng thủ tục xuất nhập khẩu nội bộ phần mềm theo quy định của Công ty.

- Tổ chức kiểm kê định kỳ, giải quyết chênh lệch nếu có

- Báo cáo tồn kho định kỳ

- Theo dõi thông tin liên quan đến toàn bộ tài sản, công cụ dụng cụ trong nhà máy

Yêu Cầu Công Việc

1. Kỹ năng

- Kỹ năng phân tích tài chính tốt

- Kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch hiệu quả

- Kỹ năng giải quyết vấn đề nhanh

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Nhanh nhẹn, năng động, cẩn thận, chăm chỉ, trung thực, tận tâm và có tinh thần cầu tiến trong công việc

- Có khả năng tư duy độc lập và kỹ năng làm việc nhóm.

2. Trình độ học vấn

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính doanh nghiệp.

3. Kinh nghiệm

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán giá thành

4. Các yêu cầu khác

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Ưu tiên Viết và Đọc)

- Công nghệ thông tin: Sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm văn phòng,..

- Những phẩm chất cần thiết khác: Trung thực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, quyết đoán trong công việc, chịu được áp lực cao trong công việc.

Quyền lợi:

• Mức lương: 15 triệu - 17 triệu

• Thưởng tháng lương thứ 13

• Bảo hiểm xã hội

• Laptop do công ty cung cấp

• Cơ hội được xét tăng lương hàng năm

• Lịch làm việc linh hoạt

• Môi trường làm việc lành mạnh: trẻ, năng động & cởi mở, hỗ trợ & tinh thần "một nhóm"

• Tập trung vào sự đa dạng và hòa nhập

• Môi trường làm việc hợp tác

Laptop

Chế độ bảo hiểm

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Tăng lương

Công tác phí

Phụ cấp thâm niên

