Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 17 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
- Hồ Chí Minh:
- 32 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 17 - 25 Triệu
Lập báo cáo tài chính hợp nhất và dự phóng cho các năm tài chính tiếp theo;
Thu thập dữ liệu từ các đơn vị thành viên, đồng thời xử lý các dữ liệu theo mẫu để phục vụ công tác hợp nhất báo cáo tài chính;
Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch, số dư nội bộ và các bên liên quan;
Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán hợp nhất;
Hỗ trợ lập các báo cáo quản trị phục vụ nhu cầu quản trị của Ban Giám đốc;
Đề xuất kiến nghị các chính sách kế toán phù hợp với các hoạt động thực tế tại các Công ty trong Tập đoàn mang lại hiệu quả tài chính và tối ưu chi phí;
Chịu trách nhiệm kiểm tra số liệu, giải trình số liệu khi có yêu cầu.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan;
Kinh nghiệmtừ 02 năm trở lên liên quan đến lập hoặc hỗ trợ lập báo cáo tài chính hợp nhất, ưu tiên các ứng viên từng làm việc cho Công ty Kiểm toán;
Thành thạo Excel, Word, biết sử dụng phần mềm kế toán;
Nam/Nữ từ 25 đến 35 tuổi.
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư, Xây dựng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 17 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệmtừ 02 năm trở lên liên quan đến lập hoặc hỗ trợ lập báo cáo tài chính hợp nhất, ưu tiên các ứng viên từng làm việc cho Công ty Kiểm toán;
Thành thạo Excel, Word, biết sử dụng phần mềm kế toán;
Nam/Nữ từ 25 đến 35 tuổi.
Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI