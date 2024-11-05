Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 17 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Lập báo cáo tài chính hợp nhất và dự phóng cho các năm tài chính tiếp theo;

Thu thập dữ liệu từ các đơn vị thành viên, đồng thời xử lý các dữ liệu theo mẫu để phục vụ công tác hợp nhất báo cáo tài chính;

Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch, số dư nội bộ và các bên liên quan;

Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán hợp nhất;

Hỗ trợ lập các báo cáo quản trị phục vụ nhu cầu quản trị của Ban Giám đốc;

Đề xuất kiến nghị các chính sách kế toán phù hợp với các hoạt động thực tế tại các Công ty trong Tập đoàn mang lại hiệu quả tài chính và tối ưu chi phí;

Chịu trách nhiệm kiểm tra số liệu, giải trình số liệu khi có yêu cầu.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan;

Kinh nghiệmtừ 02 năm trở lên liên quan đến lập hoặc hỗ trợ lập báo cáo tài chính hợp nhất, ưu tiên các ứng viên từng làm việc cho Công ty Kiểm toán;

Thành thạo Excel, Word, biết sử dụng phần mềm kế toán;

Nam/Nữ từ 25 đến 35 tuổi.

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư, Xây dựng

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh