Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 20 - 22 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Đường D9, KCN Rạch Bắp, thị xã Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán;

Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định;

Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến khách hàng của Công ty;

Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc

Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp : Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, biết tiếng Hàn

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa và vi tính văn phòng;

Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH JUWON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 20 -22 Triệu, theo năng lực, thỏa thuận khi phỏng vấn

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,.... theo quy định

Được các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Được ăn cơm trưa tại Công ty, cơm chiều tại Công ty (nếu tăng ca)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JUWON VIỆT NAM

