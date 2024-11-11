Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 20 - 22 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bình Dương

CÔNG TY TNHH JUWON VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH JUWON VIỆT NAM

Mức lương
20 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Đường D9, KCN Rạch Bắp, thị xã Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán;
Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định;
Thực hiện các công việc kế toán liên quan đến khách hàng của Công ty;
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp : Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, biết tiếng Hàn
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa và vi tính văn phòng;
Trung thực, cẩn thận, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH JUWON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 20 -22 Triệu, theo năng lực, thỏa thuận khi phỏng vấn
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,.... theo quy định
Được các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Được ăn cơm trưa tại Công ty, cơm chiều tại Công ty (nếu tăng ca)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JUWON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JUWON VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô C5-C6 (khu A2), đường D9, khu công nghiệp Rạch Bắp, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

