Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 20 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 131 Trần Huy Liệu, phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc

Chúng tôi đang tìm kiếm một Kế toán trung cấp để tham gia công ty của chúng tôi. Ứng viên trúng tuyển sẽ báo cáo trực tiếp với Trưởng phòng bộ phận Finance & Accounting BPO và làm việc trực tiếp với Công ty Kế toán Úc (khách hàng BPO của Goodland), và chịu trách nhiệm hoàn thành công việc được giao một cách chính xác và kịp thời

Hợp tác với khách hàng và các thành viên trong nhóm để đảm bảo công việc của khách hàng được hoàn thành chính xác và kịp thời

● Chuẩn bị Báo cáo tài chính và khai thuế thu nhập cho cá nhân, công ty, quỹ tín thác, quan hệ đối tác và SMSF

● Chuẩn bị BAS, IAS, FBT, CGT và PAYG cho nhiều công ty và quỹ tín thác

● Chuẩn bị và cung cấp bồi thường lao động hàng năm và đối chiếu thuế tiền lương

● Nhiệm vụ CFO cho khách hàng bao gồm bảng lương, các khoản phải trả/phải thu, sổ sách kế toán, đối chiếu ngân hàng & mã hóa và báo cáo quản lý

● Quản lý kế hoạch công việc, quy trình làm việc, giấy tờ làm việc và mẫu để đảm bảo tất cả các trách nhiệm và mục tiêu được cung cấp chính xác, đạt tiêu chuẩn cao và đúng hạn cho khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo Tiếng Anh (IELTS 5.0 trở lên)

Bằng cấp liên quan đến kinh doanh/kế toán là bắt buộc

Có trình độ CA/CPA hoặc đang học

Kinh nghiệm

● Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong môi trường công ty kế toán

● Kinh nghiệm vững chắc về tài chính, kế toán, hoạt động thuế

● Khả năng làm việc, trình bày và liên lạc với khách hàng theo chuẩn chuyên nghiệp quốc tế

● Khả năng làm việc với phần mềm kế toán như Xero, MYOB, QuickBooks

● Kỹ năng giao tiếp với khả năng liên lạc với mọi cấp độ của khách hàng doanh nghiệp

● Kỹ năng tổ chức, với khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

● Kỹ năng phân tích

● Chú ý đến độ chính xác và chi tiết

● Kỹ năng giải quyết vấn đề

● Khả năng triển khai các nguyên tắc cải tiến liên tục trên toàn bộ chức năng Finance & Accounting BPO

Tại Công Ty TNHH Tin Học Đất Lành Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn trực tiếp bởi Quản lý giàu kinh nghiệm với mục tiêu cung cấp nhiều loại công việc khác nhau cho khách hàng

Thiết bị và công nghệ được sử dụng:

PC/laptop ● Microsoft Office ● SharePoint ● Remote Access ● MYOB & AO /XERO/ Workflowmax/ QuickBooks/ Reckon/ IPA Books plus/ Dext/ Công thông tin thuế/ SSCH guru

Hưởng đầy đủ quyền lợi nhân viên chính thức

- BHXH, BHYT, Tăng lương, nghỉ phép năm, lương tháng 13

