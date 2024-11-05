Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 20 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 20 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản trị và truy vấn các dữ liệu kế toán, dữ liệu thuế theo các chiều để phân tích và hỗ trợ cung cấp dữ liệu cho các bộ phận khác. Chuẩn bị các dữ liệu ngoài hệ thống, kiểm tra dữ liệu từ hệ thống, giải thích các biến động về số liệu giữa các kỳ phân tích.
Tham gia quá trình lập báo cáo tài chính riêng, hợp nhất, báo cáo quản trị, IFRS, các báo cáo khác cho nhà đầu tư, phối hợp làm việc cùng kiểm toán nội bộ và độc lập;
Phân tích yêu cầu, thiết kế báo cáo và giải pháp tích hợp của phân hệ Báo cáo với các hệ thống ERP Oracle E-Business Suite R12, hệ thống báo cáo quản trị (BI), hệ thống quản lý kho dữ liệu (DWH).
Kiểm thử chức năng, xây dựng các nguyên tắc kiểm tra dữ liệu và các nguyên tắc tính toán và UAT cho các loại báo cáo kế toán mới trên các hệ thống ERP/BI/DWH. Khai thác dữ liệu trên hệ thống DWH cho mục đích kế toán.
Nghiên cứu xây dựng tính năng và báo cáo mới theo nhu cầu. Xây dựng URD, trao đổi với đối tác và bộ phận IT để triển khai công cụ/tính năng và báo cáo mới. Nghiên cứu giải pháp ETL dữ liệu đáp ứng nhu cầu báo cáo của kế toán.
Đầu mối làm việc với IT trong việc cải tiến hệ thống Oracle và các hệ thống khác, điều chỉnh các bất cập, lỗ hổng hệ thống kịp thời.
Các công việc khác theo phân công
1. Trình độ Học vấn
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán tài chín
2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng sử dụng excel trình độ nâng cao.
Biết sử dụng hệ thống kế toán ERP, SQL, Power BI.
Tiếng anh nghe nói đọc hiểu cơ bản.
3. Các Kỹ năng
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng lắng nghe
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc
Kỹ năng phân công và quản lý công việc
Kỹ năng kiểm tra, kiểm soát công việc
Kỹ năng sắp xếp công việc và quản lý thời gian hiệu quả
Kỹ năng phân tích, tổng hợp
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư, CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 307/6 Nguyễn văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình, TpHCM

