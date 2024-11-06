Tuyển Nhân viên Kế toán thu nhập 35 - 45 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Kosaido HR Vietnam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Kosaido HR Vietnam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Kosaido HR Vietnam

Mức lương
35 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

*Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và bán thực phẩm chức năng và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
1. Điều hành, quản trị toàn bộ hoạt động tài chính - kế toán của công ty. Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc phòng kế toán.
Điều hành, quản trị toàn bộ hoạt động tài chính - kế toán của công ty. Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc phòng kế toán.
Phân tích, quản lý và kiểm soát ngân quỹ, các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ.
Đánh giá được tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm ngắn hạn - dài hạn để đưa ra tham mưu phù hợp cho Giám đốc.
Phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty. Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Xây dựng ngân sách ngắn và dài hạn.
Cân đối dòng tiền, làm việc với ngân hàng và các tổ chức tài chính để thu xếp nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của công ty.
Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí...
Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.
Quản lý và đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Ứng viên phải từng có kinh nghiệm Kế Toán Trưởng hoặc Trưởng phòng Kế Toán ở công ty Phòng Khám, hoặc Nhà Thuốc, Công ty về chăm sóc sức khỏe Healthcare.
*Có Chứng chỉ kế toán trưởng
* Biết sử dụng phần mềm FAST
* Có khả năng làm việc nhóm, thích nghi với môi trường mới

Tại Kosaido HR Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13
-Các chế độ khác được quy định trong Thỏa Ước Lao Động, Chính sách phúc lợi và các thoả thuận khác

Ứng tuyển ngay
Liên Hệ Công Ty

Kosaido HR Vietnam

Kosaido HR Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1604, 16th floor, HAVANA Tower, 132 Ham Nghi, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

