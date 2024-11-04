Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 5 - 100 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Savills Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Savills Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
5 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 81

- 85 Hàm Nghi, 1, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

Manage resident and building payments / Quản lý thanh toán cư dân và tòa nhà.
Issue invoices / Xuất hóa đơn.
Purchase goods within budget / Thu mua hàng hóa trong ngân sách.
Select and manage contractors / Lựa chọn và quản lý nhà thầu.
Ensure legal invoices / Đảm bảo hóa đơn hợp pháp.
Handle bank transfers / Xử lý chuyển khoản ngân hàng.
Coordinate payment processes / Phối hợp quy trình thanh toán.
Comply with cash advance procedures / Tuân thủ quy trình tạm ứng tiền mặt.
Verify and pay supplier bills / Kiểm tra và thanh toán hóa đơn nhà cung cấp.
Control cash flow / Kiểm soát dòng tiền.
Collect invoices / Thu thập hóa đơn.
Follow up on debts and inventory / Theo dõi công nợ và kiểm kê hàng hóa.
Manage inventory and deliveries / Quản lý tồn kho và giao nhận.

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà nước, Bảo hiểm tai nạn 24/24 theo chính sách của công ty;
Lương tháng 13 và thưởng bonus tùy theo năng lực và hiệu quả làm việc trong năm;
Đi du lịch trong nước, tiệc tất niên/ tân niên, khám sức khỏe định kỳ hằng năm, công đoàn;
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến

Tại Công Ty TNHH Savills Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Degree in Accounting, Finance, or Banking / Tốt nghiệp ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng.
Strong interpersonal and communication skills / Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Proficient in MS Office and accounting software / Sử dụng thành thạo MS Office và phần mềm kế toán.
At least 2 years of relevant experience, real estate management preferred / Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan, ưu tiên trong quản lý bất động sản.
English communication skills / Anh ngữ giao tiếp.
Excellent writing skills / Kỹ năng viết lách tốt.
Proactive and willing to learn / Chủ động và sẵn sàng học hỏi.
Strong organizational and multitasking abilities / Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Ability to work under pressure / Khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực.
Creativity and initiative / Sáng tạo và khả năng vận dụng sáng kiến.
Teamwork and problem-solving skills / Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 81-83-83B-85, Đường Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

