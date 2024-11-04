Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 5 - 100 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 81 - 85 Hàm Nghi, 1, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

Manage resident and building payments / Quản lý thanh toán cư dân và tòa nhà.

Issue invoices / Xuất hóa đơn.

Purchase goods within budget / Thu mua hàng hóa trong ngân sách.

Select and manage contractors / Lựa chọn và quản lý nhà thầu.

Ensure legal invoices / Đảm bảo hóa đơn hợp pháp.

Handle bank transfers / Xử lý chuyển khoản ngân hàng.

Coordinate payment processes / Phối hợp quy trình thanh toán.

Comply with cash advance procedures / Tuân thủ quy trình tạm ứng tiền mặt.

Verify and pay supplier bills / Kiểm tra và thanh toán hóa đơn nhà cung cấp.

Control cash flow / Kiểm soát dòng tiền.

Collect invoices / Thu thập hóa đơn.

Follow up on debts and inventory / Theo dõi công nợ và kiểm kê hàng hóa.

Manage inventory and deliveries / Quản lý tồn kho và giao nhận.

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Nhà nước, Bảo hiểm tai nạn 24/24 theo chính sách của công ty;

Lương tháng 13 và thưởng bonus tùy theo năng lực và hiệu quả làm việc trong năm;

Đi du lịch trong nước, tiệc tất niên/ tân niên, khám sức khỏe định kỳ hằng năm, công đoàn;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến

Tại Công Ty TNHH Savills Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Degree in Accounting, Finance, or Banking / Tốt nghiệp ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng.

Strong interpersonal and communication skills / Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Proficient in MS Office and accounting software / Sử dụng thành thạo MS Office và phần mềm kế toán.

At least 2 years of relevant experience, real estate management preferred / Ít nhất 2 năm kinh nghiệm liên quan, ưu tiên trong quản lý bất động sản.

English communication skills / Anh ngữ giao tiếp.

Excellent writing skills / Kỹ năng viết lách tốt.

Proactive and willing to learn / Chủ động và sẵn sàng học hỏi.

Strong organizational and multitasking abilities / Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Ability to work under pressure / Khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Creativity and initiative / Sáng tạo và khả năng vận dụng sáng kiến.

Teamwork and problem-solving skills / Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Savills Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin