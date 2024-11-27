Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 5 - 6 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 61B Tú Xương, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

Mô Tả Công Việc

Nhập liệu kế toán

Tập hợp chứng từ gốc phân loại chứng từ đúng sai, sắp xếp chứng từ hợp lý vào sổ sách đầy đủ. Kiểm tra, rà soát chứng từ.

Hoàn thiện sổ sách hàng ngày.

Theo dõi, sắp xếp sổ sách, giấy tờ, chứng từ

Các công việc kế toán khác theo chỉ định của trưởng bộ phận.

Chịu trách nhiệm hàng ngày kiểm tra, đối chiếu, nhắc nợ, đòi nợ, báo cáo công nợ.

Kiểm tra việc nhập liệu của kế toán nội bộ: Nhập - xuất, thu - chi

Đối chiếu, kiểm tra xử lý kịp thời các vấn đề liên quan tới hóa đơn đầu vào, đầu ra trong các trường hợp hàng nhập về nợ hóa đơn, hàng đã xuất bán bị trả lại

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và chính xác với các báo cáo chi tiết

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định

Phụ đặt hàng.

Chi tiết công việc được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp , Cao đẳng , Đại học chuyên ngành kế toán.

Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán.

Có kỹ năng làm việc tốt xử lý công việc nhanh gọn.

Có tính cẩn thận, tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo.

không yêu cầu kinh nghiệm

Quyền Lợi

Công Ty trang bị máy tính cá nhân

Tham gia chế độ bảo hiểm đầy đủ

Chế độ thưởng lễ tết

Được đào tạo khi không có kinh nghiệm

Tăng lương

Nghỉ phép năm, Lương thưởng tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển

