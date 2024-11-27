Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 5 - 6 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG

Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 61B Tú Xương, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh.

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Nhập liệu kế toán
Tập hợp chứng từ gốc phân loại chứng từ đúng sai, sắp xếp chứng từ hợp lý vào sổ sách đầy đủ. Kiểm tra, rà soát chứng từ.
Hoàn thiện sổ sách hàng ngày.
Theo dõi, sắp xếp sổ sách, giấy tờ, chứng từ
Các công việc kế toán khác theo chỉ định của trưởng bộ phận.
Chịu trách nhiệm hàng ngày kiểm tra, đối chiếu, nhắc nợ, đòi nợ, báo cáo công nợ.
Kiểm tra việc nhập liệu của kế toán nội bộ: Nhập - xuất, thu - chi
Đối chiếu, kiểm tra xử lý kịp thời các vấn đề liên quan tới hóa đơn đầu vào, đầu ra trong các trường hợp hàng nhập về nợ hóa đơn, hàng đã xuất bán bị trả lại
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và chính xác với các báo cáo chi tiết
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định
Phụ đặt hàng.
Chi tiết công việc được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp , Cao đẳng , Đại học chuyên ngành kế toán.
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán.
Có kỹ năng làm việc tốt xử lý công việc nhanh gọn.
Có tính cẩn thận, tác phong làm việc chuyên nghiệp.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo.
không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Công Ty trang bị máy tính cá nhân
Tham gia chế độ bảo hiểm đầy đủ
Chế độ thưởng lễ tết
Được đào tạo khi không có kinh nghiệm
Tăng lương
Nghỉ phép năm, Lương thưởng tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG

CÔNG TY TNHH CHIẾC MUỖNG VÀNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 9A Tú Xương, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất