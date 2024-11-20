Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 5 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 78/4/40 Phan Đình Phùng , Phường Tân Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Nhập chứng từ làm sổ sách

Lên BCTC , BCT theo tháng, quý, năm

Làm tờ khai Thuế GTGT, TNCN Và TNDN

Theo dõi thu chi và sổ phụ ngân hàng

Xuất hóa đơn

Làm việc theo những yêu cầu phát sinh về thuế của cấp trên

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận

Trung thực

Chịu được áp lực công việc

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRẦN NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Nghĩ lễ theo quy định nhà nước

Lương tháng 13 nếu làm đủ 1 năm

Được học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn

Thời gian làm việc từ thừ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRẦN NGỌC

