Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 5 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRẦN NGỌC
Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 78/4/40 Phan Đình Phùng , Phường Tân Thành,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
Nhập chứng từ làm sổ sách
Lên BCTC , BCT theo tháng, quý, năm
Làm tờ khai Thuế GTGT, TNCN Và TNDN
Theo dõi thu chi và sổ phụ ngân hàng
Xuất hóa đơn
Làm việc theo những yêu cầu phát sinh về thuế của cấp trên
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận
Trung thực
Chịu được áp lực công việc
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRẦN NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì
Nghĩ lễ theo quy định nhà nước
Lương tháng 13 nếu làm đủ 1 năm
Được học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn
Thời gian làm việc từ thừ 2 đến thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRẦN NGỌC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
