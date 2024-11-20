Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 5 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 5 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRẦN NGỌC
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRẦN NGỌC

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRẦN NGỌC

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 78/4/40 Phan Đình Phùng , Phường Tân Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Nhập chứng từ làm sổ sách
Lên BCTC , BCT theo tháng, quý, năm
Làm tờ khai Thuế GTGT, TNCN Và TNDN
Theo dõi thu chi và sổ phụ ngân hàng
Xuất hóa đơn
Làm việc theo những yêu cầu phát sinh về thuế của cấp trên

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận
Trung thực
Chịu được áp lực công việc
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRẦN NGỌC Thì Được Hưởng Những Gì

Nghĩ lễ theo quy định nhà nước
Lương tháng 13 nếu làm đủ 1 năm
Được học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn
Thời gian làm việc từ thừ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRẦN NGỌC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRẦN NGỌC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ TRẦN NGỌC

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 78/4/40 Phan Đình Phùng, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-toan-thu-nhap-5-8-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job259894
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa
Hạn nộp: 03/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Anh Hoàng Thy
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 18 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Anh Hoàng Thy
Hạn nộp: 03/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Innolight
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Innolight
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Tân An
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dược Phẩm Tân An
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Gỗ Nguyễn Thành
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Trang Trí Gỗ Nguyễn Thành
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 8 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty cổ phần Center Lab Việt Nam Trung tâm xét nghiệm y khoa
Hạn nộp: 03/01/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Anh Hoàng Thy
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 18 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công Ty TNHH Anh Hoàng Thy
Hạn nộp: 03/01/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH MTV Kỹ Thuật Hạ Tầng AZ
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Innolight
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Công nghệ Innolight
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Maxxus Việt Nam
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 12 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Tân An
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dược Phẩm Tân An
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Gỗ Nguyễn Thành
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Trang Trí Gỗ Nguyễn Thành
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất