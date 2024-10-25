Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 6 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152/9 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Theo dõi, kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng (đặt - nhập - xuất - tồn) và phối hợp với quản lý/nhà cung cấp trong việc lên kế hoạch đặt hàng/nhận hàng. Kiểm soát các chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác. Lập và cung cấp báo cáo theo yêu cầu, lưu trữ chứng từ kế toán. Báo cáo định kỳ về tình hình doanh thu, chi phí và thu hồi nợ. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Theo dõi, kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng (đặt - nhập - xuất - tồn) và phối hợp với quản lý/nhà cung cấp trong việc lên kế hoạch đặt hàng/nhận hàng.

Kiểm soát các chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác.

Lập và cung cấp báo cáo theo yêu cầu, lưu trữ chứng từ kế toán.

Báo cáo định kỳ về tình hình doanh thu, chi phí và thu hồi nợ.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm. Nữ: 21-25 tuổi. Hộ khẩu Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Kế Toán, Tài chính. Thành thạo vi tính văn phòng (Excel Word,... nắm vững các hàm cơ bản trong Excel). Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa. Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc. Có kỹ năng phân tích tổng hợp và giải quyết vấn đề là một lợi thế

Kinh nghiệm: không yêu cầu kinh nghiệm.

Nữ: 21-25 tuổi.

Hộ khẩu Hồ Chí Minh.

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Kế Toán, Tài chính.

Thành thạo vi tính văn phòng (Excel Word,... nắm vững các hàm cơ bản trong Excel).

Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Có kỹ năng phân tích tổng hợp và giải quyết vấn đề là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.000.000 - 9.000.000 Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định. Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh. Các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, thể dục thể thao... Các hoạt động cộng đồng: Quà tặng nhân dịp 08/03, 20/10, Tết thiếu nhi, Tết trung thu,... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cạnh tranh, phát triển, năng động. Có nhiều cơ hội thăng tiến. Có người kinh nghiệm hướng dẫn công việc, được đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức chuyên ngành.

Mức lương: 6.000.000 - 9.000.000

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định.

Hưởng lương tháng 13; Thưởng lễ tết và các loại thưởng khác theo tình hình sản xuất kinh doanh.

Các hoạt động tập thể: Team building, nghỉ mát, thể dục thể thao...

Các hoạt động cộng đồng: Quà tặng nhân dịp 08/03, 20/10, Tết thiếu nhi, Tết trung thu,...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cạnh tranh, phát triển, năng động.

Có nhiều cơ hội thăng tiến.

Có người kinh nghiệm hướng dẫn công việc, được đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức chuyên ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin