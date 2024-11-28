Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 65 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 65 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 65 - 8 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán trong công ty theo quy trình

Thực hiện các nghiệp vụ hành chính trong công ty theo quy trình

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ, phân loại và hạch toán theo quy định nội bộ

Nhập liệu số liệu, kiểm tra chứng từ, đối soát

Lập báo cáo, thống kê, sao lưu dữ liệu chứng từ liên quan

Với Mức Lương 65 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng/Trung Cấp, là sinh viên mới ra trường

Nắm bắt các phần mềm văn phòng, khả năng đánh máy tốt

Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận trong công việc, có khả năng tập trung cao

Tại Công Ty Cổ Phần Deli Yours Phú Quốc Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Chế độ nghỉ lễ nghỉ phép năm, thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh, lễ tết,...

Mức lương từ 6,500,000 - 8,000,000 (tùy kinh nghiệm và năng lực)

Môi trường làm việc : văn phòng xịn xò, trẻ trung, năng động

Không áp lực doanh số, được đào tạo trong công việc từ ban đầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Deli Yours Phú Quốc

