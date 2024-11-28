Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 65 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Deli Yours Phú Quốc
Mức lương
65 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 65 - 8 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán trong công ty theo quy trình
Thực hiện các nghiệp vụ hành chính trong công ty theo quy trình
Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ, phân loại và hạch toán theo quy định nội bộ
Nhập liệu số liệu, kiểm tra chứng từ, đối soát
Lập báo cáo, thống kê, sao lưu dữ liệu chứng từ liên quan
Với Mức Lương 65 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học/Cao Đẳng/Trung Cấp, là sinh viên mới ra trường
Nắm bắt các phần mềm văn phòng, khả năng đánh máy tốt
Nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận trong công việc, có khả năng tập trung cao
Tại Công Ty Cổ Phần Deli Yours Phú Quốc Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Chế độ nghỉ lễ nghỉ phép năm, thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh, lễ tết,...
Mức lương từ 6,500,000 - 8,000,000 (tùy kinh nghiệm và năng lực)
Môi trường làm việc : văn phòng xịn xò, trẻ trung, năng động
Không áp lực doanh số, được đào tạo trong công việc từ ban đầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Deli Yours Phú Quốc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
