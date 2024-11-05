Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH CNTT TECH VISION
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY TNHH CNTT TECH VISION

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CNTT TECH VISION

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thôn Đông Sàng, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Huyện Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Các bạn sẽ được đào tạo từ nhưng công việc căn bản để làm quen với môi trường, công việc và sản phẩm của công ty.
- Sau khi thử việc các bạn sẽ được đánh giá và sẽ chuyển qua công việc phù hợp với bản thân và mong muốn của nhân viên.
** CÔNG VIỆC SẼ TÙY VÀO BỘ PHẬN NHÂN VIÊN LÀM VIỆC
- Kiểm soát công nợ và lịch thanh toán công nợ của khách hàng. ( KT công nợ)
- Nhận đơn và xuất phiếu bán hàng cho khách (KT bán hàng )
- Kế Toán Thuế và Hồ sơ Hải Quan nhập khẩu.
- Nhanh nhẹn .
- Hoạt bát.
- Tiếp thu nhanh.
- Hòa đồng.
- Ứng Viên đến Phỏng Vấn nhớ mang theo CV .
Địa điểm làm việc:
Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ VSP – Chi Nhánh VSP Miền Bắc
Thôn Đông Sàng, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn .
- Hoạt bát.
- Tiếp thu nhanh.
- Hòa đồng.
- Ứng Viên đến Phỏng Vấn nhớ mang theo CV .
Địa điểm làm việc:
Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ VSP – Chi Nhánh VSP Miền Bắc
Thôn Đông Sàng, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tại CÔNG TY TNHH CNTT TECH VISION Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CNTT TECH VISION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CNTT TECH VISION

CÔNG TY TNHH CNTT TECH VISION

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 44A Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

