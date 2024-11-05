Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

- Các bạn sẽ được đào tạo từ nhưng công việc căn bản để làm quen với môi trường, công việc và sản phẩm của công ty.

- Sau khi thử việc các bạn sẽ được đánh giá và sẽ chuyển qua công việc phù hợp với bản thân và mong muốn của nhân viên.

** CÔNG VIỆC SẼ TÙY VÀO BỘ PHẬN NHÂN VIÊN LÀM VIỆC

- Kiểm soát công nợ và lịch thanh toán công nợ của khách hàng. ( KT công nợ)

- Nhận đơn và xuất phiếu bán hàng cho khách (KT bán hàng )

- Kế Toán Thuế và Hồ sơ Hải Quan nhập khẩu.

- Nhanh nhẹn .

- Hoạt bát.

- Tiếp thu nhanh.

- Hòa đồng.

- Ứng Viên đến Phỏng Vấn nhớ mang theo CV .

Địa điểm làm việc:

Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ VSP – Chi Nhánh VSP Miền Bắc

Thôn Đông Sàng, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội