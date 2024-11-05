Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CNTT TECH VISION
- Hà Nội:
- Thôn Đông Sàng, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Huyện Sơn Tây
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Các bạn sẽ được đào tạo từ nhưng công việc căn bản để làm quen với môi trường, công việc và sản phẩm của công ty.
- Sau khi thử việc các bạn sẽ được đánh giá và sẽ chuyển qua công việc phù hợp với bản thân và mong muốn của nhân viên.
** CÔNG VIỆC SẼ TÙY VÀO BỘ PHẬN NHÂN VIÊN LÀM VIỆC
- Kiểm soát công nợ và lịch thanh toán công nợ của khách hàng. ( KT công nợ)
- Nhận đơn và xuất phiếu bán hàng cho khách (KT bán hàng )
- Kế Toán Thuế và Hồ sơ Hải Quan nhập khẩu.
- Nhanh nhẹn .
- Hoạt bát.
- Tiếp thu nhanh.
- Hòa đồng.
- Ứng Viên đến Phỏng Vấn nhớ mang theo CV .
Địa điểm làm việc:
Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ VSP – Chi Nhánh VSP Miền Bắc
Thôn Đông Sàng, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Hoạt bát.
- Tiếp thu nhanh.
- Hòa đồng.
- Ứng Viên đến Phỏng Vấn nhớ mang theo CV .
Địa điểm làm việc:
Công Ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Công Nghệ VSP – Chi Nhánh VSP Miền Bắc
Thôn Đông Sàng, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tại CÔNG TY TNHH CNTT TECH VISION Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CNTT TECH VISION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI