Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đất dịch vụ Dương Nội, Hà Đông, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

1. Tiếp nhận, kiểm tra hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng theo quy định,

2. Nhập liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán

3. Kê khai các báo cáo thuế theo định kỳ tháng, quý, năm

4. Lập báo cáo tài chính

5. In và phát hành sổ sách kế toán,

6. Tư vấn khách hàng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Ứng viên đã tốt nghiệp chuyên ngành kế toán trình độ từ trung cấp trở lên

2. Biết sử dụng máy tính và phần mềm kế toán

3. Có kiến thức cơ bản về hạch toán các nghiệp vụ kế toán

4. Yêu thích nghề kế toán và mong muốn kiếm tiền

5. Chịu được áp lực công việc cao

6. Có khả năng làm việc độc lập

7. Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

8. Đặt bằng tốt nghiệp gốc khi trúng tuyển để đảm bảo tính an toàn hồ sơ khách hàng (Bằng Tốt nghiệp sẽ được hoàn lại sau 45 ngày làm việc khi anh/chị hoàn tất công việc và bàn giao lại cho người tiếp quản mới)

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRƯỜNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khoán theo sản phẩm (Up to 15 triệu/tháng)

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ít nhất 1 tháng

- Làm việc từ thứ 2 - sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và Chủ Nhật

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRƯỜNG THÀNH

