Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP Bánh ngọt Thu Hương
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 149 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
- Check chênh lệch hàng hóa hàng ngày của các CH, xử lý chênh lệch
- Làm báo cáo doanh thu, Quick Sales hàng ngày
- Xuất hóa đơn VAT đầu ra đẩy đủ, chính xác, kịp thời
- Làm đối chiếu công nợ phải thu, đôn đốc cùng sales thu hồi công nợ đúng hạn
- Chốt số chênh lệch, tiền DT kho CH, NCT hàng tháng
- Tham gia kiểm kê định kỳ cuối tháng hoặc đột xuất cùng phòng Kế toán
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán/tài chính.
- Thành thạo phần mềm kế toán và kỹ năng excel
- Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên vị trí tương đương, chuyên môn nghiệp vụ kế toán tốt
- Chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, chủ động, cầu tiến, ham học hỏi, nhiệt huyết, trung thực và có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty CP Bánh ngọt Thu Hương Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 7-8 triệu đồng/tháng hoặc thoả thuận theo năng lực thực tế
- Phụ cấp tiền ăn, gửi xe theo chế độ công ty
- Chế độ nghỉ phép hưởng lương, BHXH, BHYT, BHTN, Công Đoàn, quà lễ tết theo quy định
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bánh ngọt Thu Hương
