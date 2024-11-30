Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 149 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Check chênh lệch hàng hóa hàng ngày của các CH, xử lý chênh lệch

- Làm báo cáo doanh thu, Quick Sales hàng ngày

- Xuất hóa đơn VAT đầu ra đẩy đủ, chính xác, kịp thời

- Làm đối chiếu công nợ phải thu, đôn đốc cùng sales thu hồi công nợ đúng hạn

- Chốt số chênh lệch, tiền DT kho CH, NCT hàng tháng

- Tham gia kiểm kê định kỳ cuối tháng hoặc đột xuất cùng phòng Kế toán

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán/tài chính.

- Thành thạo phần mềm kế toán và kỹ năng excel

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên vị trí tương đương, chuyên môn nghiệp vụ kế toán tốt

- Chăm chỉ, chịu khó, cẩn thận, chủ động, cầu tiến, ham học hỏi, nhiệt huyết, trung thực và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty CP Bánh ngọt Thu Hương Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 7-8 triệu đồng/tháng hoặc thoả thuận theo năng lực thực tế

- Phụ cấp tiền ăn, gửi xe theo chế độ công ty

- Chế độ nghỉ phép hưởng lương, BHXH, BHYT, BHTN, Công Đoàn, quà lễ tết theo quy định

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bánh ngọt Thu Hương

