Tuyển Kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ONE DISTRIBUTION NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE DISTRIBUTION NETWORK
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE DISTRIBUTION NETWORK

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE DISTRIBUTION NETWORK

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện kiểm tra và xác minh doanh thu từ các kênh bán hàng online.
Đối chiếu các số liệu doanh thu và công nợ với các bộ phận liên quan và khách hàng để đảm bảo tính chính xác.
Theo dõi hàng tồn kho và cập nhật tình hình xuất nhập kho hằng ngày.
Phối hợp với bộ phận kho để đảm bảo số liệu tồn kho khớp với sổ sách kế toán.
Chuẩn bị báo cáo đối soát hàng bán, công nợ khách hàng, và các báo cáo liên quan hàng tuần/tháng/quý.
Xác minh các chi phí phát sinh liên quan đến bán hàng, vận chuyển, và đối chiếu với bộ phận liên quan.
Đảm bảo rằng các khoản chi phí này được ghi nhận và thanh toán đúng thời hạn.
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận như kho, bán hàng, và dịch vụ khách hàng để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đối soát.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán,...
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán đối soát, kế toán bán hàng.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành nghề Bán lẻ, Thương mại điện tử,...
Thành thạo các phần mềm kế toán và kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng phân tích số liệu và kỹ năng giao tiếp tốt.
Sử dụng thanh thạo các phần mềm kế toán.
Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc trên môi trường áp lực cao để hoàn thành nhiệm vụ đúng deadline.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE DISTRIBUTION NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 – 9.000.000 tùy vào năng lực.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định nhà nước.
Đánh giá định kỳ, đánh giá nâng lương khi tái ký hợp đồng.
Chế độ khen thưởng, lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh công ty.
Được phát huy tối đa năng lực bản thân trong mảng công việc được giao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONE DISTRIBUTION NETWORK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE DISTRIBUTION NETWORK

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE DISTRIBUTION NETWORK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố Thịnh Vạn, Phường Minh Đức, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

