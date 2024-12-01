Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa N01 T01 Ngoại Giao Đoàn, Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Theo dõi, quản lý, kiểm soát thực hiện các nghiệp vụ thu chi tiền mặt, ngân hàng đảm bảo chính xác, đầy đủ, đúng quy định
Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo đúng quy định, sắp xếp lưu trữ chứng từ, sổ sách theo đúng quy định của công ty.
Dự trù và quyết toán chi phí vận hành văn phòng hàng tháng (điện, nước, thẻ xe, chi phí thuê văn phòng,...)
Lập hóa đơn đầu ra, xử lý các hóa đơn đầu vào
Thực hiện các báo cáo nghiệp vụ theo quy định
Thực hiện các yêu cầu khác từ trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm vị trí Kế toán
Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành Kế toán hoặc có những chứng chỉ văn bằng tương đương
Nắm rõ những quy định, chính sách liên quan trong lĩnh vực Kế toán
Có khả năng làm việc độc lập theo yêu cầu và chịu được áp lực công việc
Tính cách ôn hòa, thân thiện
Có định hướng phát triển lâu dài và nghiêm túc với ngành Kế toán.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tương đương đã từng làm việc tại các Agency

Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8 – 11 triệu/tháng (theo năng lực) + thưởng +phụ cấp
Bonus năm: Lương tháng 13; xét tăng lương 1 lần/năm
Tham gia BHXH, chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước
12 ngày nghỉ phép/năm. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Nhận quà vào dịp sinh nhật, lễ Tết. Tham gia các hoạt động thường niên, du lịch, sự kiện hàng năm
Đi làm muộn 30 phút vào lịch làm thứ 7. Tham gia lớp yoga miễn phí hàng tuần
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 22 đường Xuân La, Hồ Tây, Hà Nội - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

