Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bình Dương

Nhiệm vụ:

- Kiểm tra việc tuân thủ chich barcode của Kho vào hệ thống SAP;

- Hỗ trợ Kho xử lý các vấn đề phát sinh mà Kho không thực hiện được trên SAP;

- Kiểm tra, đối chiếu và chuyển hàng gia công nội bộ trên hệ thống SAP;

- In và lưu các chứng từ liên quan đến việc ghi nhận dữ liệu vào SAP;

- Hướng dẫn thao tác, nghiệp vụ SAP khi Kho cần hỗ trợ;

- Hỗ trợ kiểm kê đột xuất và định kỳ Kho;

- Học hỏi và hỗ trợ Kế toán viên về các nghiệp vụ hạch toán kế toán và chứng từ Kế toán để có cơ hội phát triển nghề nghiệp, chuyên môn.

* Trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm trước chủ quản phòng Kế toán về kết quả công việc được phân công đảm trách;

- Lưu trữ, bảo quản tài liệu kế toán, bảo mật dữ liệu kế toán;

- Chấp hành lệnh điều động, chỉ đạo của chủ quản trực tiếp (trong quyền hạn quy định);

- Thông qua công tác kiểm tra, phát hiện sai sót tại Kho, phát hiện những điểm không phù hợp trong việc quản lý Kho hay quy trình thực hiện chưa phù hợp, báo cáo hoặc đề xuất xử lý phù hợp.

-Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

-Có tố chất trung thực, thẳng thắn, cẩn thận;

-Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công;

-Thực hiện công việc đúng qui định, quy trình;

-Không cần kinh nghiệm. Có tinh thần cầu tiến, biết làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu áp lực trong công việc – chấp nhận tăng ca để hoàn thành công việc;

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng, Mới tốt nghiệp / Thực tập

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Tây Ninh