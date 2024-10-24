Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổ dân phố gia nghĩa - Tân Tiến - Đắk Nông, Gia Nghĩa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thực hiện tổng hợp Báo cáo công nợ khách hàng, công nợ quá hạn hàng ngày TH Theo dõi các công nợ khó đòi, kế hoạch thu hồi công nợ các Chi nhánh (Công nợ khối cũ và mới PS) Báo cáo công nợ phải thu khách hàng hàng tuần Báo cáo tồn kho Bộ báo cáo tài chính – quản trị Kết quả kinh doanh theo từng cửa hàng/chi nhánh Báo cáo doanh thu - chi phí - lãi vay nội bộ Bộ báo cáo tài chính - Thuế Tổng hợp Tờ khai Thuế GTGT và các bảng kê

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên: có kinh nghiệm làm thuế, tổng hợp Kiến thức: Thành thạo excel, word. Kỹ năng: giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt, có khả năng tổ chức, sắp xếp, quản lý công việc. Có tinh thần trách nghiệm, trung thực, kỷ luật tốt, gọn gàng, ngăn nắp. Vui vẻ, hòa đồng, thân thiện.

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị dụng cụ chuyên môn. Hệ thống các văn bản hướng dẫn, MTCV, quy trình.... Chế độ lương: Thỏa thuận Các chế độ thưởng, lễ, tết theo quy định Hết thời gian thử việc sẽ đóng BHXH Được đào tạo nghiệp vụ Được cử đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ khi có kế hoạch đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh

