Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh
- Hà Nội: Tổ dân phố gia nghĩa
- Tân Tiến
- Đắk Nông, Gia Nghĩa
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Thực hiện tổng hợp Báo cáo công nợ khách hàng, công nợ quá hạn hàng ngày
TH Theo dõi các công nợ khó đòi, kế hoạch thu hồi công nợ các Chi nhánh (Công nợ khối cũ và mới PS)
Báo cáo công nợ phải thu khách hàng hàng tuần
Báo cáo tồn kho
Bộ báo cáo tài chính – quản trị
Kết quả kinh doanh theo từng cửa hàng/chi nhánh
Báo cáo doanh thu - chi phí - lãi vay nội bộ
Bộ báo cáo tài chính - Thuế
Tổng hợp Tờ khai Thuế GTGT và các bảng kê
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên: có kinh nghiệm làm thuế, tổng hợp
Kiến thức: Thành thạo excel, word.
Kỹ năng: giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình, giao tiếp tốt, có khả năng tổ chức, sắp xếp, quản lý công việc.
Có tinh thần trách nghiệm, trung thực, kỷ luật tốt, gọn gàng, ngăn nắp.
Vui vẻ, hòa đồng, thân thiện.
Tại Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị dụng cụ chuyên môn.
Hệ thống các văn bản hướng dẫn, MTCV, quy trình....
Chế độ lương: Thỏa thuận
Các chế độ thưởng, lễ, tết theo quy định
Hết thời gian thử việc sẽ đóng BHXH
Được đào tạo nghiệp vụ
Được cử đi đào tạo nâng cao nghiệp vụ khi có kế hoạch đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
