Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 95 Trần Trọng Cung, Tân Thuận Đông, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Theo dõi, đối soát công nợ trên sổ sách và thực tế thanh toán.

- Làm báo giá, hợp đồng.

- Làm sổ sách: In chứng từ, sắp xếp chứng từ và sao lưu chứng từ

- Kiểm tra xuất nhập tồn nguyên liệu, hàng hóa

- Hạch toán, kiểm tra xử lý các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

- Mua hàng, tuyển dụng khi có yêu cầu

- Làm việc với cơ quan, ngân hàng, bảo hiểm

- Các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học.

- Tuổi: 20 - 30 tuổi

- Có kinh nghiệm>1 năm

- Biết sử dụng phần mềm Amis, Misa

- Giờ làm việc: T2 - sáng T7 (8h-17h)

Tại Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Moonshot Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 9 - 12 triệu, lương tháng 13 và tiền thưởng hàng năm theo tình hình kinh doanh Công Ty

- Tham gia BHXH theo quy định Nhà nước.

- Nghỉ phép năm, Nghỉ lễ/Tết đầy đủ.

- Chế độ xem xét điều chỉnh thu nhập linh hoạt (dựa trên hiệu quả làm việc).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hàng Tiêu Dùng Moonshot

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin