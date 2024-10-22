Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Toàn Lực
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công Ty Cổ Phần Toàn Lực

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Toàn Lực

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Phú Minh

- P Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Care các đối tác của công ty (khoảng 5-7 Công ty)
- Tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng và các phản ánh của khách hàng
- Tổng hợp số bán và dự kiến bán hàng theo tháng, năm...
- Làm chứng từ khai báo hải quan: - Invoice, Packinglits,....
- Kiểm tra và đối chiếu doanh thu & công nợ định kỳ
- Báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc
- Thực hiện các công việc khác được giao khi có yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế có liên quan.
- Tiếng Trung giao tiếp thành thạo 4 kĩ năng
- Có kinh nghiệm tổi thiểu 2 năm ở vị tương đương hoặc đã từng đi làm ở các công ty sản xuất.
- Thành thạo tin học văn phòng
- Ưu tiên có kinh nghiệm về XNK, khai báo hải quan. (chưa có kinh nghiệm được đào tạo)

Tại Công Ty Cổ Phần Toàn Lực Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định: BHX,BHYT
- Chế độ phép năm lễ tết , thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ
- Được xét tăng lương 1 năm 1 lần
- Môi trường hòa đồng và thân thiện
- Nâng cao trình độ và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Toàn Lực

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Toàn Lực

Công Ty Cổ Phần Toàn Lực

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Phú Minh - P Cổ Nhuế 2 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

