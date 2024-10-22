Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Phú Minh - P Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Care các đối tác của công ty (khoảng 5-7 Công ty)

- Tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn hàng và các phản ánh của khách hàng

- Tổng hợp số bán và dự kiến bán hàng theo tháng, năm...

- Làm chứng từ khai báo hải quan: - Invoice, Packinglits,....

- Kiểm tra và đối chiếu doanh thu & công nợ định kỳ

- Báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc

- Thực hiện các công việc khác được giao khi có yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế có liên quan.

- Tiếng Trung giao tiếp thành thạo 4 kĩ năng

- Có kinh nghiệm tổi thiểu 2 năm ở vị tương đương hoặc đã từng đi làm ở các công ty sản xuất.

- Thành thạo tin học văn phòng

- Ưu tiên có kinh nghiệm về XNK, khai báo hải quan. (chưa có kinh nghiệm được đào tạo)

Tại Công Ty Cổ Phần Toàn Lực Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định: BHX,BHYT

- Chế độ phép năm lễ tết , thưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ

- Được xét tăng lương 1 năm 1 lần

- Môi trường hòa đồng và thân thiện

- Nâng cao trình độ và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Toàn Lực

