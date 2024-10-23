Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 9.5 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Xuất hóa đơn hàng GTGT đầu ra, quản lý hóa đơn đầu vào. Kiểm tra và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả. Hạch toán ghi nhận chi phí. Theo dõi, kê khai các khoản thuế được phân công.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí kế toán bán hàng, kế toán thuế. Có khả năng giải quyết vấn đề, khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm, kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý tình huống. Am hiểu luật thuế về hóa đơn chứng từ, luật kế toán doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp (ăn trưa, gửi xe,...) Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

