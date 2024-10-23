Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 9.5 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Xuất hóa đơn hàng GTGT đầu ra, quản lý hóa đơn đầu vào. Kiểm tra và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả. Hạch toán ghi nhận chi phí. Theo dõi, kê khai các khoản thuế được phân công.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí kế toán bán hàng, kế toán thuế. Có khả năng giải quyết vấn đề, khả năng làm việc độc lập hoặc nhóm, kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý tình huống. Am hiểu luật thuế về hóa đơn chứng từ, luật kế toán doanh nghiệp. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), phần mềm kế toán.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp (ăn trưa, gửi xe,...) Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 49 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

