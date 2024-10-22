Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian

Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hiếm Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hiếm Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô C1, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, Phường Phước Hòa, Phú Mỹ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ thanh toán, xử lý hồ sơ trên SAP; Theo dõi, đối chiếu công nợ từng nhà cung cấp; Lập kế hoạch và thực hiện thanh toán đúng thời hạn; Theo dõi và kiểm soát chi phí phát sinh thực tế so với dự toán; Kiểm soát các tài khoản ngân hàng và tiền mặt; Thực hiện đóng sổ và kiểm kê hàng tháng/Quý/Năm; Hỗ trợ kiểm tra, trích xuất, đối chiếu dữ liệu để báo cáo nội bộ, kiểm toán bên ngoài,... Và các công việc nghiệp vụ khác theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hiếm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hiếm Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô C1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất