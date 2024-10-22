Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô C1, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, Phường Phước Hòa, Phú Mỹ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ thanh toán, xử lý hồ sơ trên SAP; Theo dõi, đối chiếu công nợ từng nhà cung cấp; Lập kế hoạch và thực hiện thanh toán đúng thời hạn; Theo dõi và kiểm soát chi phí phát sinh thực tế so với dự toán; Kiểm soát các tài khoản ngân hàng và tiền mặt; Thực hiện đóng sổ và kiểm kê hàng tháng/Quý/Năm; Hỗ trợ kiểm tra, trích xuất, đối chiếu dữ liệu để báo cáo nội bộ, kiểm toán bên ngoài,... Và các công việc nghiệp vụ khác theo yêu cầu cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ/Kinh nghiệm: Đại học (Không yêu cầu kinh nghiệm)

Chuyên ngành: Kế toán

Giới tính- Tuổi: Nữ Từ 21 - 23 tuổi

Ngoại ngữ: Tiếng Anh Trung cấp (Nộp CV tiếng Anh - Bắt buộc)

Yêu cầu khác:

Ưu tiên ứng viên sinh sống tại Bà Rịa Vũng Tàu Ham học hỏi, chịu khó, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và có ý chí cầu tiến Kỹ năng làm việc nhóm

Tại Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hiếm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/Thưởng

Lương: Thỏa thuận/Tăng hàng năm Thưởng lễ, thưởng hàng năm

Bảo hiểm

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật Bảo hiểm TN 24/24 (bao gồm nhân viên đang thử việc)

Đi lại

Xe đưa rước nhân viên (Biên Hòa, Vũng Tàu ⇔ Công ty) Tự túc (có phụ cấp đi lại)

Chế độ/ Phúc lợi khác

Ngày nghỉ hàng năm, Đào tạo, Phúc lợi hiếu hỉ, Du lịch,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hiếm Việt Nam

