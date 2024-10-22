Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hiếm Việt Nam
- Hà Nội: Lô C1, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, Phường Phước Hòa, Phú Mỹ
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ thanh toán, xử lý hồ sơ trên SAP;
Theo dõi, đối chiếu công nợ từng nhà cung cấp;
Lập kế hoạch và thực hiện thanh toán đúng thời hạn;
Theo dõi và kiểm soát chi phí phát sinh thực tế so với dự toán;
Kiểm soát các tài khoản ngân hàng và tiền mặt;
Thực hiện đóng sổ và kiểm kê hàng tháng/Quý/Năm;
Hỗ trợ kiểm tra, trích xuất, đối chiếu dữ liệu để báo cáo nội bộ, kiểm toán bên ngoài,...
Và các công việc nghiệp vụ khác theo yêu cầu cấp trên.
Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ thanh toán, xử lý hồ sơ trên SAP;
Theo dõi, đối chiếu công nợ từng nhà cung cấp;
Lập kế hoạch và thực hiện thanh toán đúng thời hạn;
Theo dõi và kiểm soát chi phí phát sinh thực tế so với dự toán;
Kiểm soát các tài khoản ngân hàng và tiền mặt;
Thực hiện đóng sổ và kiểm kê hàng tháng/Quý/Năm;
Hỗ trợ kiểm tra, trích xuất, đối chiếu dữ liệu để báo cáo nội bộ, kiểm toán bên ngoài,...
Và các công việc nghiệp vụ khác theo yêu cầu cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành: Kế toán
Giới tính- Tuổi: Nữ Từ 21 - 23 tuổi
Ngoại ngữ: Tiếng Anh Trung cấp (Nộp CV tiếng Anh - Bắt buộc)
(Nộp CV tiếng Anh
Bắt buộc)
Yêu cầu khác:
Ưu tiên ứng viên sinh sống tại Bà Rịa Vũng Tàu Ham học hỏi, chịu khó, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và có ý chí cầu tiến Kỹ năng làm việc nhóm
Ưu tiên ứng viên sinh sống tại Bà Rịa Vũng Tàu
Ham học hỏi, chịu khó, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và có ý chí cầu tiến
Kỹ năng làm việc nhóm
Tại Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hiếm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận/Tăng hàng năm Thưởng lễ, thưởng hàng năm
Lương: Thỏa thuận/Tăng hàng năm
Thưởng lễ, thưởng hàng năm
Bảo hiểm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật Bảo hiểm TN 24/24 (bao gồm nhân viên đang thử việc)
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
Bảo hiểm TN 24/24 (bao gồm nhân viên đang thử việc)
Đi lại
Xe đưa rước nhân viên (Biên Hòa, Vũng Tàu ⇔ Công ty) Tự túc (có phụ cấp đi lại)
Xe đưa rước nhân viên (Biên Hòa, Vũng Tàu ⇔ Công ty)
Tự túc (có phụ cấp đi lại)
Chế độ/ Phúc lợi khác
Ngày nghỉ hàng năm, Đào tạo, Phúc lợi hiếu hỉ, Du lịch,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Chất Hiếm Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI