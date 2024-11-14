Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Tới 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green

Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 61, ngõ 346 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 12 Triệu

- Hỗ trợ team chuyên môn in ấn, photo hồ sơ bản vẽ cho dự án.
- Theo dõi hợp đồng, hóa đơn đầu ra đầu vào, chi phí nội bộ phát sinh
- Theo dõi công nợ, dòng tiền- Hạch toán các tài khoản được phân công
- Thực hiện các thủ tục về tuyển dụng nhân sự, chấm công, hợp đồng lao động, tính lương, BHXH.
- Cấp phát văn phòng phẩm, mua sắm nhỏ tại công ty
- Các công việc hành chính của công ty

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, và các chuyên ngành kế toán.
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có các kỹ năng máy tính tốt.
- Chăm chỉ, cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Ứng xử, giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Trung thực, ham học hỏi và cầu tiến, có tinh thần xây dựng cho công ty.
- Ưu tiên bạn Nữ

Tại Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận upto 12 triệu
- Được đóng bảo hiểm sau khi ký hợp đồng chính thức theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng phép năm theo quy định của nhà nước, được hưởng các chế độ thưởng lễ tết, thưởng năm theo quy chế Công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, kết nối với nhiều đơn vị, tạo cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, phép năm, nghỉ lễ/ Tết theo quy định của Luật LĐ
- Xét tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường Hà Nội Green

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 9, ngách 16, ngõ 321 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

